У Ґвінеї-Бісау вчинено військовий путч.

Військовики оголосили про повний контроль над країною. Президента, міністра внутрішніх справ і голову генштабу заарештовано.

Через три дні після президентських і парламентських виборів у Ґвінеї-Бісау вчинено військовий переворот. Військовики оголосили, що взяли «повний контроль над країною» та «зупинили виборчий процес». Про це повідомив телеканал CNN з покликом на заяву заколотників. Результати президентських та парламентських виборів так і не були оголошені.

Свою заяву путчисти зробили з центрального офісу генерального штабу збройних сил у столиці країни Бісау. Вони оголосили, що скинули президента цієї західноафриканської країни Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало, припинили діяльність усіх політичних інститутів і перекрили всі морські, повітряні та сухопутні кордони.

Як вказують представники групи заколотників, військовий переворот став необхідним після того, як верховне командування виявило «план з маніпулювання результатами виборів і дестабілізації країни». За їхнім твердженням, у цьому плані були задіяні політики, а також відомий наркобарон.

Наразі відомо, що президента Умаро Сісоку Ембало було заарештовано в президентському палаці. Сам голова держави повідомив журналу Jeune Afrique, що його заарештували близько 12 години дня за місцевим часом, не вдаючись до насильства. Міністра внутрішніх справ і голову генштабу ЗС також затримано в президентському палаці.

Окрім того, путчисти заарештували кандидата від опозиції Фернанду Діаша да Кошту і колишнього прем'єр-міністра Домінгуша Сімойнша Перейру і доставили їх на авіабазу.

23 листопада в Ґвінеї-Бісау, яка є однією з найбідніших країн світу, відбулися президентські та парламентські вибори. На думку міжнародних місій спостерігачів, виборчий процес проходив «організовано та впорядковано». Як Ембало, так і його суперник Фернанду Діаш де Кошта оголосили себе переможцями перегонів за посаду голови держави. Результати голосування, що пройшло мирно, мали бути оприлюднені до 27 листопада.

Колишній генерал Умару Сісоку Ембало перебуває при владі у Ґвінеї-Бісау з 2020 року. Його нинішній президентський термін минув кілька місяців тому. Наприкінці 2023 року Ембало розпустив парламент. Критики звинувачують його у придушенні опозиції, переслідуванні журналістів та правозахисників.

Головна опозиційна партія країни не була допущена до участі у виборах. У результаті вона підтримала Діаша, який пішов на президентські вибори як незалежний кандидат.