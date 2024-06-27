У Болівії вчинено спробу військового путчу.

Генерала, який керував бунтівниками, вже заарештовано.

Поліція Болівії заарештувала генерала Хуана Хосе Суньїґу (Juan José Zúñiga), який спробував вчинити військовий переворот у країні. Про це повідомляє болівійська газета El Deber. У середу ввечері, 26 червня, підрозділи болівійської армії під керівництвом бунтівного генерала зайняли центральну площу столиці Ла-Паса і протаранили за допомогою бронетехніки двері у двір офіційної резиденції президента республіки Луїса Арсе (Luis Arce).

Напередодні генерала Суньїґу було відправленио у відставку з посади командувача збройних сил Болівії, але він відмовився скласти з себе повноваження. Суньїґа заявив, що мета військовиків – відновлення демократії в країні. Він також пообіцяв звільнити із в'язниць політв'язнів. «Збройні сили мають намір перебудувати демократію, зробити її справжньою демократією, а не тією, якою керують одні й ті самі кілька людей протягом 30–40 років», – заявив генерал біля президентського палацу, стоячи в оточенні солдатів та восьми танків.

Президент Болівії Луїс Арсе звернувся до нації. Він назвав спробу захопити будівлю уряду у Ла-Пасі державним переворотом. «Ми зіткнулися зі спробою перевороту. Не допустимо такої несубординації. Влада Болівії протистоятиме спробам перевороту, спробам нашкодити нашій демократії», – сказав президент. Він розповів, що привів до присяги нове керівництво збройних сил.

Новим командувачем збройних сил Болівії став генерал Хосе Санчес Веласкес (José Sánchez Velázquez). Він наказав військовикам, які взяли участь у бунті, відступити від палацу і повертатися до частини. Після цього солдати почали залишати площу.

Хуана Хосе Суньїґу затримали й заарештували. В ордері йдеться про те, що генерала та інших учасників спроби держперевороту підозрюють «у скоєнні актів тероризму, а також збройному повстанні проти громадської безпеки та державного суверенітету».