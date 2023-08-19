Країни ECOWAS визначили день евентуальної інтервенції до Нігеру.

На дводенній нараді начальників штабів збройних сил країн-членів організації було вирішено, що «якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату, доведеться вдатися до збройного втручання».

В Аккрі, столиці Гани, завершилася дводенна нарада начальників штабів збройних сил країн, що входять до складу реґіональної організації Економічна спільнота країн Західної Африки (The Economic Community of West African States – ECOWAS). Учасникам наради вдалося досягнути згоди щодо евентуальної військової інвазії до Ніґеру. В прикінцевому комюніке наради наголошується, що «якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату, доведеться вдатися до збройного втручання». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.



«Ми готові втрутитися, щойно буде надано наказ», – наводить аґенція слова представника ECOWAS, який відповідає за питання миру та безпеки Абделя Фаттаха Мусаха. За його словами, фінальне рішення про те, чи проводитиме організація операцію в Ніґері, ухвалюватимуть керівники країн ECOWAS. При цьому Мусах запевнив, що військова операція відбудеться «тільки якщо всі інші варіанти вирішення проблеми не дадуть результатів». Він зазначив, що «день можливої інтервенції визначено». Інших подробиць Мусах не навів.

«Є ймовірність, що завтра місія ECOWAS вирушить до Ніґеру, щоб спробувати мирним шляхом добиватися відновлення конституційного порядку. Ми готові мирно вирішити проблему, але не зможемо це зробити, якщо інша сторона не захоче співпрацювати», – заявив Мусах.

Нагадаємо, що 26 липня у Ніґері було вчинено державний переворот. Бійці президентської гвардії виступили на національному телебаченні й оголосили про усунення глави держави Мохамеда Базума, закриття кордонів та запровадження комендантської години. Командувач гвардії генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим правителем країни. Командування армії заявило про солідарність із заколотниками. Поваленого президента утримують у його резиденції. Путчисти заявили, що вб'ють Базума у разі зовнішньої інтервенції.