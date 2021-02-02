Росія погрожує оскаржити в суді санкції проти «Північного потоку – 2».

«Газпром» попередив інвесторів, що реалізація проєкту може бути призупинена або повністю припинена.

 

 

Як заявив на брифінгу для журналістів колишній російський прем'єр-міністр, а нині заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, Росія має намір звернутися до суду національної або контрактної юрисдикції для захисту своїх інтересів від втручання в процес завершення будівництва газогону «Північний потік – 2», що реалізується під керівництвом Росії. Про це повідомив американський інформаційний портал Oilprice.com.

 

«Якщо все-таки для цього будуть підстави, до суду ми звернемося, безумовно», – запевнив журналістів Медведєв.

 

Як стверджує Oilprice.com, реалізація останнього етапу будівництва газогону з Росії до Німеччини нині виглядає чимраз невизначенішою. І навіть російський газовий велетень «Газпром» попередив інвесторів, що реалізація проєкту «Північний потік – 2» може бути призупинена або повністю припинена через надзвичайні обставини, в тому числі через «політичний тиск».

 

Нагадаємо, що в четвер, 21 січня, Європейський парламент закликав у своїй резолюції зупинити будівництво газогону з огляду на отруєння й арешт російського опозиціонера Олексія Навального в Росії. А німецькі екологічні організації опротестували видачу дозволу Федеральним відомством з морського судноплавства і гідрографії (BSH) на будівництво газогону. Через що будівельні роботи у німецькій акваторії загальмувалися на тривалий час.

 

А ще раніше, 19 січня, американська адміністрація вперше реально застосувала санкції проти учасників будівництва російського газогону. Вони торкнулися передовсім судна-трубоукладача «Фортуна», яке задіяне в будівництві газогону, і його власника – компанії «КВТ-Рус». Окрім того, у список санкцій внесено російську компанію «Рустанкер», а також танкери «Максим Горький» і «Сьєрра», які ходять під російським прапором.

 

За заявами компанії-оператора «Північного потоку – 2», проєкт готовий приблизно на 95 відсотків. Для його завершення залишилося укласти 120 кілометрів труб на водах Данії та близько 28 кілометрів на водах Німеччини.

 

Розширення санкцій США щодо «Північного потоку – 2» є «різновидом гібридної війни», яку використовують США, заявив у грудні прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

02.02.2021

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