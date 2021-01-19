США запровадили нові санкції проти «Північного потоку – 2».

У «Газпромі» вперше заговорили про можливий провал мегапроєкту.

США ввели нові санкції проти газогону «Північний потік – 2». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на інформацію, опубліковану на сайті Міністерства фінансів США. Ці штрафні заходи торкнуться передовсім судна-трубоукладача «Фортуна», яке задіяне в будівництві газогону, і його власника – компанії «КВТ-Рус». Окрім того, у список санкцій внесено російську компанію «Рустанкер», а також танкери «Максим Горький» і «Сьєрра», які ходять під російським прапором.

Раніше у вівторок, 19 січня, стало відомо, що від участі в проєкті відмовилася ще одна компанія. Йдеться про німецьку Bilfinger SE, причиною такого рішення назвали боязнь американських санкцій. У листопаді минулого року норвезька компанія-сертифікатор Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) відмовилася від проєкту, а ще раніше з нього вийшла данська інжинірингова компанія Ramboll.

На тлі посилення санкційного тиску в «Газпромі» вперше заговорили про можливий провал мегапроєкту «Північний потік – 2».

Нагадаємо, що роботи з укладання труб були припинені в грудні 2019 року через санкції США стосовно європейських підрядників. Побоюючись американських штрафних заходів, від участі в проєкті, а саме робіт з укладання труб дном Балтійського моря, відмовилася швейцарська компанія Allseas. Тож довелося чекати, допоки російське судно-трубоукладач «Академик Черский» не прибуде з Находки (російський Далекий Схід) до німецького порту Мукран. Утім в липні 2020 року данська влада заборонили будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм, пояснивши це нерестом тріски.

А в понеділок німецька Федеральна аґенція з морського судноплавства і гідрографії (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie – BSH) в Гамбурзі призупинила дію дозволу на проведення робіт у німецьких територіальних водах через те, що німецькі природоохоронні організації опротестували видачу дозволу на будівництво газогону «Північний потік – 2».