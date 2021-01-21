Європарламент виступив за зупинку «Північного потоку – 2».

Так депутати відреагували на арешт російського опозиціонера Навального.

Європейський парламент різко засудив арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Євродепутати закликали російську владу звільнити його негайно і без жодних додаткових умов. Про це говориться в резолюції, присвяченій затриманню й арешту на 30 діб російського політика після його повернення на батьківщину.

Як повідомив німецький новинний телеканал NTV, документ ухвалили на пленарному засіданні в Брюсселі в четвер, 21 січня. За нього проголосував 581 євродепутат, 50 були проти, ще 44 утрималися.

Затримання Навального і його прихильників євродепутати назвали «політично вмотивованими репресіями», які чинить російська влада, зокрема з використанням судової системи. Євродепутати вважають, що арешт Навального, а також замах, вчинений на нього в серпні за допомогою бойової отруйної речовини сімейства «Новичок», спрямовані на те, щоб перешкодити опозиціонеру викривати корумпований режим в Росії.

«Європарламент закликає Раду ЄУ запровадити санкції проти російських олігархів, котрі мають стосунок до режиму, членів близького кола президента Путіна, активних пропагандистів в ЗМІ, котрі мають активи в Європейській Унії і можливість вільно пересуватися її територією. Євроунія повинна перестати бути гостинним місцем для російських багатств незрозумілого походження. Європарламент закликає ЄУ і його держави-члени критично переглянути співпрацю з Росією на різноманітних зовнішньополітичних майданчиках і щодо таких проєктів, як "Північний потік – 2", реалізацію якого ЄУ повинна зупинити негайно», – наголошується у резолюції, яку цитує телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Таке формулювання щодо «Північного потоку – 2» є жорсткішим, ніж в резолюції у зв'язку з отруєнням Навального, ухваленій у вересні 2020 року. Тоді Європарламент лише нагадав про свою колишню позицію, що проєкт слід зупинити.