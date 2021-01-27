Зеленський із Хржановським відкрили інсталяцію у пам'ять про жертв Голокосту.

 

Президент України Володимир Зеленський у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту взяв участь у відкритті інсталяції "Погляд у минуле" у Києві.

 

 

Інсталяція "Погляд у минуле" – це стилізоване дерево та необроблені камені, на яких розміщуватимуть світлини часів німецької окупації міста у 1941-1943 роках, зроблені німецьким військовим фотографом. Образ дерева зі зламаними гілками – метафора перерваного життя, передає пресова служба Президента. Саме такі дерева без гілок встановлюють як традиційні єврейські надгробки – мацеви.

 

Авторка інсталяції – українська художниця й архітекторка Анна Камишан; її родичі загинули під час Голокосту в Україні.

 

Президент Зеленський сказав у своїй промові, що День пам'яті жертв Голокосту важливий як для історії нашої країни, котра в часи нацистської окупації пережила трагедію Бабиного Яру, так і для всього світу. "Ми вшановуємо сьогодні всіх жертв Голокосту, жертв трагедії Бабиного Яру, всіх жертв Шоа", – зазначив керівник держави.

 

Зеленському заімпонувала інсталяція, встановлена на проспекті Перемоги в Києві: на його думку, вона важлива тим, що дає можливість зазирнути в жахливе минуле, яке людство не має права забути. 

 

"Ми повинні пам’ятати, що не помічати диктатуру, не помічати нацизм, не помічати такого ставлення до людства, до народу, до традицій просто неможливо", – наголосив Зеленський.

 

Голова наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський подякував Володимиру Зеленському за допомогу й зусилля щодо створення музею та дослідницького центру історії Голокосту у Східній Європі.

 

"Цей проєкт важливий для нас. Разом ми будемо вивчати наше минуле, щоб разом будувати майбутнє", – зазначив Щаранський.

 

Як розповів Щаранський, нацисти вбили 6 мільйонів євреїв, зокрема 1,5 мільйона – в Україні. Він підкреслив: радянська влада намагалася приховати ці злочини. "Тому ми вдячні незалежній Україні за відновлення пам'яті про Голокост і збереження для майбутніх поколінь", – сказав він.

 

На фотографіях, оприлюднених пресовою службою Президента, видно, що Вололодимира Зеленського супроводжував скандальний російський режисер Ілля Хржановський – художній керівник майбутнього меморіалу.

 

 

Нагадаємо, українська громадськість тривалий час закликає владу припинити підтримку проєкту Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", вважаючи його спробою "анексувати пам'ять". Цей проєкт фінансують російські олігархи. Українські інтелектуали остерігаються, що концепт іґноруватиме українське бачення трагедії, що ще гірше – може зробити українців "крайніми" у Голокості.

 

Наприкінці минулого року МЦГБЯ устряв у черговий скандал зі своїми ініціативами: розпочав розкопки на місці колишнього християнського цвинтаря, досліджуючи територію під майбутню меморіальну синагогу, й натрапив там на людські останки. Український інститут національної пам'яті висловив свої застереження через самодіяльність авторів проєкту.

 

Саму синагогу мали відкрити власне у День пам'яті жертв Голокосту. Через скандал плани відклали. Напередодні адміністрація меморіалу презентувала лише відеографіку майбутнього монумента. Він матиме форму інтерактивної розгорнутої книги з дерева й символізуватиме "крихкість цього світу".

 

 

27.01.2021

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