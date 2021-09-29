У Галичині вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру та Голокосту.

Сьогодні, 29 вересня, у Галичині відбулися скорботні меморіальні заходи до 80-тих рокових трагедії Бабиного Яру.

У Львові біля Меморіалу пам’яті жертв Львівського єврейського гетто вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру. Ця трагедія є одним з найжахливіших символів Голокосту. Біля меморіалу відбулася панахида за вбитими у Бабиному Яру в Києві 80 років тому, також за усіма жертвами Голокосту. До меморіалу поклали квіти та запалили лампадки.

«У Львові до Другої світової війни проживали 110 тисяч євреїв. У роки німецької окупації врятуватися вдалося кільком сотням, і це завдяки старанням митрополита Андрея Шептицького і його брата, отця Климентія. На місці, де стоїть меморіал, було львівське гетто. У Янівському концтаборі у Львові вбито 150 тисяч євреїв. Загалом на Львівщині знищено 250 тисяч євреїв тільки за те, що були іншої національності. Ця територія гетто – це частина трагедіі світового масштабу», – зазначив у коментарі «Радіо Свобода» представник єврейської громади у Львові Марко Сімкін.

На Тернопільщині вшанування відбулося біля пам’ятника жертвам Голокосту, встановленого у Петрикові Великоберезовицької громади, де знищили 35 тисяч євреїв.

Перший розстріл євреїв у Тернополі відбувся на місці сучасного корпусу медуніверситету, у центрі Тернополя. Потім наймасовіше знищення було на місці, де зараз встановили пам’ятник жертвам Голокосту, тут знищили 35 тисяч євреїв. Як зазначив представник єврейської общини Тернопільщини Сергій Вагштейн, у Тернопільській області було приблизно 13 гетто, де знищували євреїв: у Тернополі, Борщові, Заліщиках, Збаражі, Бережанах, Підгайцях. У кожному з цих міст є свій Бабин Яр. Людям слід про це пам’ятати.

«У Тернопільській області було знищено 163 тисяч євреїв, ми маємо про це пам’ятати», – сказав він.

У Тернополі у Держархіві відкрили виставку «Тріумф людини».

«На виставці серед презентованих експонатів – архівні матеріали, унікальні світлини, що розповідають про життя людей, які пройшли нацистські табори. Також під час виставки транслюємо відеоролики - історії українських рятівників євреїв в роки Другої світової війни. Експозиція розповідає і про життя єврейської громади на Тернопільщині до 1939 року, демонструються статути різноманітних єврейських товариств, статистичні дані про кількість осіб, яких торкнувся Голокост», – розповів директор облдержархіву Федір Полянський.

Тим часом на Івано-Франківщині вшанування пам'яті євреїв, які загинули у Другій світовій війні, у 80-ті роковини трагедії у Бабиному Яру відбулося, за повідомленнням Івано-Франківської облдержадміністрації, у Чорному Лісі. Учасники заходу запалили свічки та поклали квіти до пам’ятника загиблим.

«Пам'ятне віче відбулося на місці розстрілу майже трьох тисяч євреїв у Чорному лісі», – йдеться у повідомленні.

Щоб нагадати масштаби трагедії, зациткємо допис Інституту національної пам'яті: «Загалом за два роки окупації, за різними оцінками істориків, у Бабиному Яру знайшли свій останній притулок до 100 тисяч людей: євреїв, ромів, військовополонених, пацієнтів психіатричної лікарні, українських націоналістів, радянських підпільників та інших категорій населення. Практично – чверть населення, що залишилася в окупованому Києві. Бабин Яр став першим жахливим експериментом нацистів із «розв'язання єврейського питання» і поклав початок створенню «фабрик смерті» по всій Європі»,.

Для довідки. Сьогодні, 29 вересня, в Україні вшановують 80-ті роковини розстрілів у Бабиному Яру. За два дні у вересні 1941 року німці під Києвом розстріляли 33 771 єврея. Бабин Яр став братською могилою і символом Голокосту в Україні. З вересня 1941 року до кінця вересня 1943-го він був місцем регулярних розстрілів і захоронень, які проводили органи нацистської поліції безпеки та айзантцгрупи СД разом із військовою та цивільною владою Києва. Жертвами нацистів стали євреї, роми, українські націоналісти, радянські військовополонені, пацієнти київської психіатричної лікарні та інші національні чи соціальні групи, яких окупанти вважали ворогами або ж «просто зайвими».

Фото suspilne.media, intb.te.ua,city-adm.lviv.ua