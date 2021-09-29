У Бабиному Яру пом'янули 80-ті роковини трагедії.

У 80-ті роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру в Києві відбулася церемонія вшанування жертв масакри. У церемонії взяв участь Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський поклав квіти до пам’ятника громадянам, страченим нацистами у Бабиному Яру, та встановив лампадку до підніжжя пам’ятного знака "Менора". Квіти від Президента також покладено до пам’ятника ромам, страченим нацистами, а також до пам’ятника українській поетесі Олені Телізі, повідомила пресова служба ОП.

Вшановуючи пам'ять усіх загиблих у Бабиному Яру, керівник держави наголосив, що за цією трагедією – понад 100 тисяч людських життів та мільйони скалічених доль.

"Бабин Яр. Два коротких слова, що звучать, як два коротких постріли, але несуть у собі довгі й жахливі спогади для кількох поколінь. Бо вони знають і пам’ятають, що пострілів у Бабиному Яру, на жаль, пролунало не два, а в сотні, тисячі, у десятки тисяч разів більше", – сказав Володимир Зеленський.

"Сьогодні – залежно від віку та виховання – хтось вкотре, а хтось вперше почує ці два страшних слова й ці страшні цифри. Про те, що 80 років тому, 29 вересня 1941 року, нацистські окупанти почали масові страти в урочищі Бабин Яр. Про те, що за два наступних дні вони вбили майже 34 тисячі людей. Про те, що за два наступних роки в Бабиному Яру нацисти, за різними підрахунками, стратили від 100 до 200 тисяч людей. Окрім євреїв, це були українці та роми, військовополонені й пацієнти психіатричної лікарні. Про те, що загалом жертвами Голокосту в Європі стало щонайменше шість мільйонів євреїв. І про те, що півтора мільйона з них, тобто кожен четвертий убитий, були з України", – зазначив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що майбутнім поколінням необхідно знати страшні цифри про злочини нацизму, щоб в історії людства не повторилися ці жахливі трагедії.

"Збереження пам’яті про Другу світову війну, зокрема про трагедію Бабиного Яру та Голокосту, – наш обов’язок перед майбутніми поколіннями. Гідне вшанування пам’яті всіх загиблих – наш обов’язок перед минулими поколіннями", – сказав Зеленський.

Керівник держави додав, що із 2019 року робиться все, щоб Бабин Яр з території забуття перетворився на гідне місце пам’яті сотень тисяч жертв, убитих у 1941-1943 роках.

"Трагедія Бабиного Яру, яка сталася в Україні 80 років тому, ніколи не повинна повторитися. Ні в Україні. Ні в інших куточках Європи. Ніде у світі", – підсумував Президент.