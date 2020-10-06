Українців закликали розпочати протести проти російського проєкту в Бабиному Яру.

Низка українських інтелектуалів та громадських ініціатив закликали українську владу розірвати співпрацю з представниками спонсорованого російськими олігархами проєкту меморіалу в Бабиному Яру. Вони звернулися до українців зі закликом розпочати спротив – аж до акцій прямої дії.
Відкриття аудіовізуальної інсталяції в Бабиному Яру
Про це йдеться у відкритому листі, поширеному на платформі колективних звернень Openletter. Серед підписантів є Йосиф Зісельс, В'ячеслав Брюховецький, Олексій Панич, Сергій Квіт, Данило Лубківський та інші. Зі закликом підтримати звернення також виступив Мирослав Маринович.
"Закликаємо усіх небайдужих громадян всіма силами підтримати український проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру та не допустити реалізації російського підступного проєкту як такого, що несе загрозу національній безпеці України та її міжнародному іміджу", – ідеться в відкритому листі.
Підписанти вимагають від Президента Зеленського скасувати меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між українським урядом та Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр" (повна назва російського проєкту). "Співпраця з країною-агресором у царині історичної пам'яті є нічим іншим, як ще одним виміром капітуляції", – застерегли вони.
Учасники звернення закликали громадянське суспільство "негайно, всіма легітимними засобами, включно з акціями протесту і непокори, створити опір діяльності Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» як такого, що курується країною-агресором та окупантом".
Художній керівник меморіалу Ілья Хржановський (ліворуч) у Бабиному Яру минулого тижня
До звернення приєдналися: Рух опору капітуляції, Конгрес національних громад України, Фонд підтримки демократичних ініціатив, Центр зовнішньополітичних досліджень ОПАД ім. Олександра Никонорова, Молодіжний націоналістичний конгрес, "Українська стратегічна ініціатива", Спілка добровольців, "Вільні люди", Інформаційний центр "Міжмор'я", Школа відповідальної політики, Ініціатива "Переходь на українську", "Українська народна рада Донеччини та Луганщини", кампанія "Закрий пельку Кремлю", "Національно-консервативний рух", громадська ініціатива "#інфоВАРТА".
Серед підписантів – В'ячеслав Брюховецький, Йосиф Зісельс, Сергій Квіт, Олесь Шевченко, Володимир Василенко, Володимир Огризко, Роман Безсмертний, Данило Лубківський, Михайло Гончар, Олесь Ільченко, Михайло Сидоржевський, Борис Захаров, Михайло Винницький, Карл Волох, інші.
Заява громадянського суспільства
стосовно проєктів Меморіалу і Музею Голокосту в Києві
В продовження публічної дискусії навколо проєктів Меморіалу і Музею Голокосту на території Бабиного Яру в Києві, звертаємо увагу на Звернення української культурної та наукової спільноти щодо меморіалізації Бабиного Яру (травень 2020) та Звернення українських євреїв до громадянського суспільства України (вересень 2020).
Йдеться про протистояння двох проєктів вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру: російського та українського. Відповідно, російський проєкт в основному фінансується підконтрольними путінському режимові російськими мільярдерами, які також фінансують проєкти, що сприяють зміцненню воєнного потенціалу Росії – країни-агресора, що веде проти України неоголошену війну.
У нас є всі підстави стверджувати, що цей проєкт, спрямований нібито для вшанування жертв Бабиного Яру, є продовженням російської гібридної агресії проти України. По-перше, вже мала місце низка публічних скандалів і відвертих маніпуляцій зі змістом історичного наративу згаданого російського проєкту. Немає ніяких підстав вірити «на слово» лояльним до путінського режиму російським бізнесменам, яким цей режим безперешкодно дозволяє вкладати кошти в Україну.
По-друге, цілком в дусі путінської політики реабілітації сталінізму та радянського тоталітаризму, історичний наратив цього проєкту уникає історичних обставин, в яких відбувалася вся трагедія Бабиного Яру. А саме, майже двадцятилітнє панування тоталітарного комуністичного режиму, який не лише підтримав мілітаризацію вермахту і вступив у Другу світову війну союзником нацистської Німеччини, але також створив ті зразки масових репресій, на яких вчилися лідери Третього Райху. Зокрема у практиці розгортання концтаборів та у масових розстрілах мирного населення.
Такий Меморіал не може будуватися для туристів, як заявляють автори російського проєкту. Він не може вимагати покаяння від тих, хто не брав участі в масових вбивствах. Ми розглядаємо цей Меморіал з погляду історичної пам'яті цілого українського народу і тому вважаємо, що він має бути українським, а не російським. Український проєкт, ініційований Інститутом історії України НАНУ, виступатиме не лише уособленням пам'яті про Голокост, але також й про усі минулі геноциди та пересторогою перед загрозами таких катастроф у майбутньому.
Тому ми, представники громадянського суспільства, вважаємо неприпустимим підписання меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між українським Урядом та Меморіальним центром Голокосту «Бабин Яр» (власне з російським проєктом), яке відбулося з нагоди 79-х роковин трагедії Бабиного Яру.
Закликаємо усіх небайдужих громадян всіма силами підтримати український проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру та не допустити реалізації російського підступного проєкту як такого, що несе загрозу національній безпеці України та її міжнародному іміджу.
Звертаємося до Президента України Володимира Зеленського з вимогою скасувати згаданий меморандум й підтримати саме український проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Адже співпраця з країною-агресором у царині історичної пам'яті є нічим іншим, як ще одним виміром капітуляції.
Закликаємо громадянське суспільство негайно, всіма легітимними засобами, включно з акціями протесту і непокори, створити опір діяльності Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» як такого, що курується країною-агресором та окупантом.
06.10.2020