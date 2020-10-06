Українців закликали розпочати протести проти російського проєкту в Бабиному Яру.

Низка українських інтелектуалів та громадських ініціатив закликали українську владу розірвати співпрацю з представниками спонсорованого російськими олігархами проєкту меморіалу в Бабиному Яру. Вони звернулися до українців зі закликом розпочати спротив – аж до акцій прямої дії.

Відкриття аудіовізуальної інсталяції в Бабиному Яру

Про це йдеться у відкритому листі, поширеному на платформі колективних звернень Openletter. Серед підписантів є Йосиф Зісельс, В'ячеслав Брюховецький, Олексій Панич, Сергій Квіт, Данило Лубківський та інші. Зі закликом підтримати звернення також виступив Мирослав Маринович.

"Закликаємо усіх небайдужих громадян всіма силами підтримати український проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру та не допустити реалізації російського підступного проєкту як такого, що несе загрозу національній безпеці України та її міжнародному іміджу", – ідеться в відкритому листі.

Підписанти вимагають від Президента Зеленського скасувати меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між українським урядом та Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр" (повна назва російського проєкту). "Співпраця з країною-агресором у царині історичної пам'яті є нічим іншим, як ще одним виміром капітуляції", – застерегли вони.

Учасники звернення закликали громадянське суспільство "негайно, всіма легітимними засобами, включно з акціями протесту і непокори, створити опір діяльності Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» як такого, що курується країною-агресором та окупантом".

Художній керівник меморіалу Ілья Хржановський (ліворуч) у Бабиному Яру минулого тижня

До звернення приєдналися: Рух опору капітуляції, Конгрес національних громад України, Фонд підтримки демократичних ініціатив, Центр зовнішньополітичних досліджень ОПАД ім. Олександра Никонорова, Молодіжний націоналістичний конгрес, "Українська стратегічна ініціатива", Спілка добровольців, "Вільні люди", Інформаційний центр "Міжмор'я", Школа відповідальної політики, Ініціатива "Переходь на українську", "Українська народна рада Донеччини та Луганщини", кампанія "Закрий пельку Кремлю", "Національно-консервативний рух", громадська ініціатива "#інфоВАРТА".

Серед підписантів – В'ячеслав Брюховецький, Йосиф Зісельс, Сергій Квіт, Олесь Шевченко, Володимир Василенко, Володимир Огризко, Роман Безсмертний, Данило Лубківський, Михайло Гончар, Олесь Ільченко, Михайло Сидоржевський, Борис Захаров, Михайло Винницький, Карл Волох, інші.