Зеленський заявив Штайнмаєру про необхідність ґарантій енергетичної безпеки.

Президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, що Україна стурбована проєктом "Північний потік – 2" і потребує ґарантій енергетичної безпеки.

Про це повідомила пресова служба Офісу Президента. Нагадаємо, Штайнмаєр прибув до України для участі у меморіальних заходах, присвячених 80-м роковинам трагедії у Бабиному Яру.

"Запуск «Північного потоку – 2» означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи. Україні важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, що гарантуватиме безпеку", – наголосив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України. Володимир Зеленський привернув увагу німецького колеги до очікувань нашої держави в контексті подальшої інтеграції з ЄС і НАТО та висловив сподівання на підтримку з боку ФРН.

Керівник держави також відзначив важливу роль Німеччини у діяльності "Кримської платформи". "Вдячні Німеччині за участь у саміті та приєднання до його підсумкової декларації", – сказав він.

Сторони також торкнулися теми мирного врегулювання на Донбасі. Президент наголосив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

"Розраховуємо на подальшу дієву підтримку ФРН. Ми дуже цінуємо посередницькі зусилля Берліна в межах Нормандського формату", – зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна очікує, що за підсумками парламентських виборів у Німеччині буде сформовано коаліцію, "яка сприятиме українсько-німецьким відносинам та підтримці європейської перспективи для нашої країни".