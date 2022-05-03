Прем'єр Італії пояснив, чому Італія повинна підтримувати Україну у війні з Росією.

Маріо Драґі жорстко розкритикував медіаконцерн Mediaset за інтерв'ю з Лавровим, яке він назвав «сеансом політичної агітації».

Під час великої пресконференції, яку італійський прем'єр-міністр Маріо Драґі дав у Римі в понеділок, другого травня, він чітко пояснив співвітчизникам, чому Італія повинна підтримувати Україну у війні з Росією. Про це повідомило італійське видання La Stampa.

Відповідаючи на запитання про виступ лівопопулістського руху «5 зірок» проти військової допомоги України, Драґі заявив: «Зброю надають усі партнери (країни-члени ЄУ, – ред.), мені не треба нічого пояснювати. Ніхто з нас не хоче залишати Україну в біді. Якщо Україна не зможе захистити себе, ми отримаємо поневолення та рабство демократичної та суверенної країни, а цього ніхто не хоче в Італії».

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі розкритикував медіаконцерн Mediaset, який дозволив першого травня на своєму телеканалі Rete4 провести 40-хвилинне інтерв’ю з главою МЗС Росії Сєрґєєм Лавровим. «Інтерв'ю? Насправді це був сеанс політичної агітації», – обурювався Драґі. За його словами, на відміну від Росії, в Італії існує свобода преси та слова. «Але те, що сказав Лавров, – це брехня та викривлення, це не думка. Варто запитати, чи прийнятно запрошувати на інтерв'ю когось, хто вимагає, щоб його вислухали без заперечень і при цьому не реагувати на його висловлювання? Це не було (журналістським, – ред.) досягненням. Від цього виникають дуже дивні відчуття», – сказав Драґі.

Нагадаємо, що виступаючи на італійському телеканалі Rete4, Лавров повторив основні тези російської пропаганди про війну проти України. Одне із його висловлювань викликало міжнародний скандал. Главі російської дипломатії запропонували пояснити, як пов'язані звинувачення РФ у нацизмі на адресу України з тим, що український Президент Володимир Зеленський є євреєм. Лавров заявив у відповідь: «Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть».

Ця заява російського міністра вже викликала шалене обурення в Єрусалимі. Глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова «непробачальні, обурливі і є брутальною історичною помилкою». «Сказати, що Гітлер був євреєм, все одно що сказати, що євреї вбивали самі себе. Нацисти переслідували євреїв, тільки нацисти були нацистами, тільки нацисти здійснювали систематичне знищення єврейського народу», – наголосив Лапід.

Голова правління меморіального комплексу «Яд ва-Шем» Дані Даян назвав слова Лаврова «необґрунтованими, маревними, небезпечними й такими, що заслуговують на всіляке засудження». Антидифамаційна ліга також відреагувала на слова глави російського МЗС: «У відчайдушних спробах виправдати вторгнення в Україну Лавров звертається до образливих та помилкових порівнянь. Слід негайно припинити зловживання нацизмом, Гітлером та Голокостом».