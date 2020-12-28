"Виїли мозок всім": УІНП відмежувався від розкопок Хржановського в Бабиному Яру.

Директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович розкритикував спосіб проведення розкопок біля цвинтаря у Бабиному Яру, виконаних 25 грудня представниками "Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»" на місці одного з прожектів Ільї Хржановського – символічної синагоги. Під час зняття шару землі виконавці натрапили на людські кістки. Низка українських єврейських середовищ висловили вимогу зупинити роботи.

Про це Дробович написав у Facebook у коментарях до дискусії, ініційованої Іваном Козленком – генеральним директором Національного центру Олександра Довженка.

Керівник Українського інституту національної пам'яті заявив, що дирекцію меморіалу багаторазово застерігали від проведення розкопок.

"Яковеру (Максим Яковер – генеральний директор меморіального центру, – Z) і Ко 100 разів говорили, – як євреї, так і не євреї, – що взагалі не варто там копати, бо це місце на перетині двох цвинтарів – юдейського та православного (навіть за їх власними документами, які вони всьому світу показали на архітектурному конкурсі). Але вони виїли мозок всім, в тому числі пошуківцям, щоб негайно, терміново, незважаючи на свята і поради фахівців", – зазначив Дробович.

Окрім того, директор УНІП розкритикував рішення здійснити розкопки на межі християнського цвинтаря акурат на григоріанське Різдво. "Щодо 25-го – то це чергова бздура і волюнтаризм. Весь наступний тиждень плюсова температура, тому спокійно могли отримати дозвіл 24-го, а шукати 27-го. Але хіба цей менеджмент дійсно цікавить чиясь думка крім своєї?" – обурився він.

У перепалці з Яковером Антон Дробович додав, що менеджмент "Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»" проігнорував усі застереження.

"Не забудь сказати, що георадар показав аномалії. А пізніше ви просто ігнорували всі застереження щодо того, що там за планом організації території межа цвинтаря і можуть бути останки людей, тому пошукові земляні роботи стали компромісним рішенням. Але тепер вони проведені і точно відомо, що у землі є людські останки. Як вас і попереджали одразу", – зазначив Дробович.

Максим Яковер ствердив, що поспіх зумовлений бажанням завершити цей проєкт до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.

"Швидкість викликана дуже простою інтенцією – ми дуже хотіли все встигнути до 27 січня. Але Антон і Ко відкриття сильного міжнародного проєкту на День пам'яті жертв Голокосту фактично зірвали", – зазначив Яковер.

Як писав Z, 25 грудня учасники розкопок, ініційованих Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр", натрапили на території колишнього кирилівського кладовища на людські кістки.

Згодом сам Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" у офіційному повідомленні доповів: розкопки проводяться, щоби переконатися, чи на території нема захоронень. Працівники виявили два останки черепа у верхньому шарі (до одного метра) насипного ґрунту разом із будівельним сміттям. Адміністрація меморіального центру стверджує, що цей шар походить зі старого збору із іншої території. "Поховань на даній ділянці не виявлено", – офіційно доповів МЦГБЯ.

Директор центру Максим Яковер стверджував, що адміністрація отримала належні дозволи від Українського інституту національної пам'яті та Міністерства культури.

Тим часом спільнота українських євреїв ініціювала відкритого листа, в якому висловила протест проти будівництва синагоги на території колишнього цвинтаря.

"Вважаємо неможливим і неприпустимим будь-яке рішення, що передбачає будівництво на території кладовищ і місць масових поховань – це абсолютно суперечить єврейській та загальнолюдській традиції й моралі. Тому ми підтримуємо український проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру, яка не передбачає жодного фундаментального будівництва на землі, де знаходилися православне, єврейське, караїмське та мусульманське кладовища, і де поховані останки десятків тисяч жертв нацистських катів. Саме тому нас обурили плани ініціаторів створення російського проєкту «Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"» (МЦГБЯ) побудувати так звану тимчасову поминальну синагогу на території колишнього Кирилівського православного цвинтаря в урочищі Бабин Яр", – ідеться у зверненні.

Ініціатори звернення підозрюють, що Ілья Хржановський і Ко перейшли до небезпечних провокацій. "Схоже, що російські мільярдери – спонсори проєкту (Фрідман, Хан і Фукс) більше, ніж у будівництві меморіалу, зацікавлені в провокуванні громадського обурення проти його створення. Мета подібних провокацій – порушити міжконфесійний і міжетнічний мир в Україні, а тих, хто виступає проти подібного блюзнірського будівництва, на весь світ оголосити «жахливими українськими антисемітами». Люди, що оголошують себе ревнителями пам’яті жертв Голокосту, ще більше, ніж інші, не сміють оскверняти поховання – ні місця, де мученицькою смертю гинули жертви нацистів, ні території зруйнованих радянською владою кладовищ", – зазначено в заяві, опублікованій на інтернет-сторінці газети "День".

Станом на 27 грудня звернення підписало 800 осіб – представники єврейської громади, а також громадяни, солідарні з їхнім занепокоєнням: Леонід Фінберг, Борис Захаров, Микола Рябчук, Мирослав Маринович, Борис Єгіазарян, Сергій Квіт, Діана Клочко, Олексій Панич, Олександр Пасхавер та інші.