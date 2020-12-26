Хржановський натрапив на кістки у Бабиному Яру. Громадськість вимагає зупинити роботи.

Учасники розкопок на території колишнього кирилівського кладовища, ініційованих Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр", натрапили на людські кістки. Низка представників української громадськості та єврейської спільноти виступили зі закликом припинити продовження російського проєкту меморіалізації. Команда Ілтї Хржановського замислила звести на цьому місці символічну меморіальну синагогу.

Про цю знахідку на своїй сторінці у Facebook повідомив виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України Йосиф Зісельс.

"Представники російського проєкту розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі у Бабиному Яру. Згідно з інформацією наштх спостерігачів, вже в перші години розкопок знайдено кістки з минулих поховань", – поінформував Зісельс.

Він наголосив: здійснювати будівництво на місці кладовищ заборонено.

"Що буде тепер? Або вони намагатимуться приховати ці знахідки або з метою зберегти обличчя скажуть, що тепер зрозуміло, що тут будувати не можна", – зазначив Зісельс.

Пан Йосиф оприлюднив на своїй сторінці відео знахідок і підібрав кілька стоп-кадрів. "Можна збільшити фото білого простирадла і побачити викопані кістки. Згідно з інформацією спостерігача, ці кістки пізніше забрали та кинули у купу сміття", – прокоментував Зісельс.

Генеральний директор Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Максим Яковер повідомив у Facebook, що розкопками займається спеціалізована організація "Пам'ять і слава", котру порекомендував Український інститут національної пам'яті.

"Розкопки проводяться, щоби переконатися, чи на цій території нема захоронень. Захоронень таки нема. Цвинтар там закрили 1929 року. І це вже давно паркова заповідна зона. Два останки черепа знайдено у верхньому шарі (до одного метра) насипного ґрунту разом із будівельним сміттям. Очевидно, завезеного після розбирання старого збору із іншої території", – прокоментував Яковер.

Згодом сам Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" у офіційному повідомленні доповів: "Поховань на даній ділянці не виявлено".

Центр уточнив, що розкопки провадяться на "невеликі ділянці" за пам’ятником "Менора" біля схилу. На цьому місці планують звести меморіальну синагогу.

Тим часом, спільнота українських євреїв ініціювала відкритого листа, в якому висловила протест проти будівництва синагоги на території колишнього цвинтаря.

"Вважаємо неможливим і неприпустимим будь-яке рішення, що передбачає будівництво на території кладовищ і місць масових поховань – це абсолютно суперечить єврейській та загальнолюдській традиції й моралі. Тому ми підтримуємо український проект комплексної меморіалізації Бабиного Яру, яка не передбачає жодного фундаментального будівництва на землі, де знаходилися православне, єврейське, караїмське та мусульманське кладовища, і де поховані останки десятків тисяч жертв нацистських катів. Саме тому нас обурили плани ініціаторів створення російського проекту "Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»" (МЦГБЯ) побудувати так звану тимчасову поминальну синагогу на території колишнього Кирилівського православного цвинтаря в урочищі Бабин Яр", – ідеться у зверненні.

Автори заяви нагадали, що раніше проєкт Хржановського вже практикував різноманітні інсталяції на місці поховань – навівши у приклад "сумнівну в естетичному плані арт-інсталяцію, присвячену річниці початку розстрілів у Бабиному Яру" на землі зруйнованого єврейського кладовища. "Саме на цьому місці ініціатори МЦГБЯ обіцяють побудувати величезний комплекс меморіалу-музею в порушення всіх можливих заборон і обмежень єврейської релігії, а також українського законодавства і міжнародних зобов’язань України", – зазначено в листі.

Ініціатори звернення підозрюють, що Хржановський і Ко перейшли до небезпечних провокацій. "Схоже, що російські мільярдери – спонсори проекту (Фрідман, Хан і Фукс) більше, ніж у будівництві меморіалу, зацікавлені в провокуванні громадського обурення проти його створення. Мета подібних провокацій – порушити міжконфесійний і міжетнічний мир в Україні, а тих, хто виступає проти подібного блюзнірського будівництва, на весь світ оголосити «жахливими українськими антисемітами». Люди, що оголошують себе ревнителями пам’яті жертв Голокосту, ще більше, ніж інші, не сміють оскверняти поховання – ні місця, де мученицькою смертю гинули жертви нацистів, ні території зруйнованих радянською владою кладовищ", – зазначено в заяві, опублікованій на інтернет-сторінці газети "День".

Йосиф Зісельс боїться, що російський проєкт своєю нахабністю може спроволкувати протести, аби згодом оголосити "на весь світ Україну антисемітською державою". "Це і є мета Путіна, якому послуговуються і російські мільярдери, і колаборанти з п’ятої колони в Україні", – прокоментував Зісельс.

Станом на 13:00 26 грудня звернення підписало 615 осіб – представники єврейської громади, а також громадяни, солідарні з їхнім занепокоєнням: Леонід Фінберг, Борис Захаров, Микола Рябчук, Мирослав Маринович, Борис Єгіазарян, Сергій Квіт, Діана Клочко, Олексій Панич, Олександр Пасхавер та інші.