Путін прокоментував фільм Навального про палац в Геленджику.

Російський президент запевнив, що всі показані в стрічці будівлі не належать ні йому, ні його родині.

 

 

Президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував фільм-розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального про палац Путіна в Геленджику. «Нічого з того, що там зазначено як моя власність, ні мені, ні моїм близьким родичам не належить і ніколи не належало», – запевнив шеф Кремля під час віртуальної зустрічі з російськими студентами в понеділок, 25 січня. Питання про палац йому поставив студент Уфимського державного нафтового технічного університету Данило Чемезов. Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru.

 

За словами російського лідера, самого фільму про палац він не переглянув через брак вільного часу, однак гортав відеопідбірку, яку йому принесли помічники. Путін вважає, що чутками про палац росіянам намагалися «промити мізки». Саме розслідування Путін назвав «компіляцією і монтажем».

 

«Ну ось розмістили мою фотографію плавання стилем батерфляй. Я так корявенько, але іноді люблю так поплавати. В якомусь басейні, де я ніколи не був. І не знаю, що це за басейн. Але я так плавав. Коли і де? В Єнісеї в 2016 році. Ну, в такому випадку це просто компіляція, це монтаж. Висловлюючись мовою одного з відомих наших персонажів, потрібно сказати: нудно, дівчатка. Ну хоч щось там попридумували б іще», – намагався зіронізувати російський президент.

 

Фільм-розслідування Олексія Навального «Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря», був опублікований 19 січня на YouTube. Станом на ранок 25 січня його, згідно зі статистикою відеогостинґу, подивилися вже понад 86 мільйонів разів. Двогодинне відео ФБК розповідає про палац, який будується для Путіна за рахунок держкомпаній «Роснефть» і «Транснефть», очолюваних двома найближчими друзями російського президента – Ігорем Сєчіним і Миколою Токарєвим. Приблизна вартість маєтку – 100 мільярдів рублів.

25.01.2021

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