Фільм Навального про палац Путіна набрав десятки мільйонів переглядів.

У Кремлі стверджують, що кадри з російським президентом у стрічці – це шахрайство і монтаж.

 

 

Фільм Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального «Палац для Путіна. Історія найбільшої хабаря», опублікований напередодні на YouTube, станом на ранок середи, 20 січня, набрав понад 21 мільйон переглядів. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на інформацію ФБК. Розслідування опубліковане через добу після того, як суд у російських Хімках відправив Навального на 30 діб у СІЗО після його повернення в Росію з Німеччини.

 

У стрічці вказано, що «палац Путіна», він же резиденція на мисі Ідокопас, був споруджений в 2005–2010 роках на чорноморському узбережжі неподалік Геленджика. Його вартість оцінюється в 100 мільярдів рублів. Він будувався й нині утримується за рахунок держкомпаній «Роснефть» і «Транснефть», очолюваних двома найближчими друзями президента Росії – Ігорем Сєчіним і Миколою Токарєвим.

 

ФБК оприлюднив архітектурний план будови. За даними розслідувачів, будівля площею 17 691 квадратний метр є найбільшим приватним житловим будинком у Росії. Згідно з розслідуванням, комплекс охоплює підземний льодовий палац, церкву, оранжерею, чайний будиночок і 80-метровий міст «для підходу до чайного будиночка». Є також тунель для спуску з палацу до моря.

 

Площа ділянки під палацовим комплексом – 68 гектарів, проте її ще оточує «буферна зона» площею 7000 гектарів, яка належить, як стверджується, ФСБ.

 

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков на запитання журналістів щодо розслідування відповів, що «нічого нового» у фільмі не подано. За його словами, ця тема «була вкинута роки три-чотири тому», й остання публікація відрізняється від колишніх тільки тим, що в ній «використовуються монтажні історії». «У басейн в якомусь палаці вписуються кадри з Путіним, який плаває в Єнісеї, кадри, які обійшли весь світ», – так пояснив Пєсков. Він також заявив, що такі матеріали є «лохотроном» і створюються «шахраями для вилучення грошей у населення».

20.01.2021

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