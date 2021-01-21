КС Молдови позбавив російську мову офіційного статусу.

Це вже вдруге за останні три роки російська мова в країні перестає бути «мовою міжнаціонального спілкування»

 

 

Конституційний суд Республіки Молдова визнав неконституційним закон, в якому російській мові надано статус мови міжнаціонального спілкування. Про це в четвер, 21 січня, повідомила молдовська інформаційна аґенція IPN з покликом на заяву голови КС Домніки Маноле  (Domnica Manole).

 

«Суд розглянув запити депутатів Октавіана Цику (Octavian Țîcu) і Діну Плінґеу (Dinu Plîngău), в яких вони просили висловитися про Закон № 234 «Про функціонування мов на території Молдови», який ухвалив 16 грудня парламент, і визнав його таким, що не відповідає Конституції. Рішення є остаточним, не може бути оскарженим і вступає в силу в момент оголошення», – сказала Маноле. В цьому законі російська була визначена мовою міжнаціонального спілкування.

 

На брифінгу Домніка Маноле зазначила, що «суд поза політикою». Вона погодилася, що мовне питання в Молдові є дуже делікатним. Проте, за її словами, його врешті треба було вирішити, аби припинити політичні спекуляції.

 

Нагадаємо, що у грудні минулого року парламент Молдови, де найбільшою фракцією диспонує проросійська Партія соціалістів Молдови ухвалив новий закон про функціонування мов, в якому російській мові надали статус міжнаціонального спілкування. А лідер молдовських соціалістів, лояльний до Кремля експрезидент Ігор Додон підписав його 18 грудня, за кілька днів до своєї демісії з посади. Згідно з ним, державні органи, чиновники, зобов'язані надавати громадянам інформацію і молдавською, і російською мовами.

 

Проти мовної ініціативи соціалістів виступили депутати від проєвропейських Партії дії і солідарності, яка підтримує чинну президентку Маю Санду, Демократичної партії й інших політичних сил, представники яких бойкотували в грудні засідання парламенту, на якому ухвалювався новий закон про мову, а потім оскаржили його в КС.

 

Російська вже втрачала офіційний статус, це було 2018 року. Тоді КС за запитом депутатів Ліберальної партії визнав застарілим закон «Про функціонування мов на території Молдавської РСР», ухвалений ще 1989 року.

21.01.2021

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