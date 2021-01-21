КС Молдови позбавив російську мову офіційного статусу.

Це вже вдруге за останні три роки російська мова в країні перестає бути «мовою міжнаціонального спілкування»

Конституційний суд Республіки Молдова визнав неконституційним закон, в якому російській мові надано статус мови міжнаціонального спілкування. Про це в четвер, 21 січня, повідомила молдовська інформаційна аґенція IPN з покликом на заяву голови КС Домніки Маноле (Domnica Manole).

«Суд розглянув запити депутатів Октавіана Цику (Octavian Țîcu) і Діну Плінґеу (Dinu Plîngău), в яких вони просили висловитися про Закон № 234 «Про функціонування мов на території Молдови», який ухвалив 16 грудня парламент, і визнав його таким, що не відповідає Конституції. Рішення є остаточним, не може бути оскарженим і вступає в силу в момент оголошення», – сказала Маноле. В цьому законі російська була визначена мовою міжнаціонального спілкування.

На брифінгу Домніка Маноле зазначила, що «суд поза політикою». Вона погодилася, що мовне питання в Молдові є дуже делікатним. Проте, за її словами, його врешті треба було вирішити, аби припинити політичні спекуляції.

Нагадаємо, що у грудні минулого року парламент Молдови, де найбільшою фракцією диспонує проросійська Партія соціалістів Молдови ухвалив новий закон про функціонування мов, в якому російській мові надали статус міжнаціонального спілкування. А лідер молдовських соціалістів, лояльний до Кремля експрезидент Ігор Додон підписав його 18 грудня, за кілька днів до своєї демісії з посади. Згідно з ним, державні органи, чиновники, зобов'язані надавати громадянам інформацію і молдавською, і російською мовами.

Проти мовної ініціативи соціалістів виступили депутати від проєвропейських Партії дії і солідарності, яка підтримує чинну президентку Маю Санду, Демократичної партії й інших політичних сил, представники яких бойкотували в грудні засідання парламенту, на якому ухвалювався новий закон про мову, а потім оскаржили його в КС.

Російська вже втрачала офіційний статус, це було 2018 року. Тоді КС за запитом депутатів Ліберальної партії визнав застарілим закон «Про функціонування мов на території Молдавської РСР», ухвалений ще 1989 року.