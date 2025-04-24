За твердженням Politico, Білий дім обговорює зняття санкцій з «Північного потоку».

Проте Марко Рубіо спростовує цю інформацію.

Білий дім обговорює питання щодо зняття санкцій з російського газогону «Північний потік» та з інших російських активів у Європі в рамках обговорення мирного врегулювання російсько-українського конфлікту. Про це повідомило видання Politico з покликом на п'ять джерел, знайомих з ходом дискусій.

Як зазначає Politico, спецпредставник Стів Віткофф був головним прихильником скасування санкцій. За словами співрозмовників видання, ідея наразі не знайшла великої підтримки у президентській адміністрації. Уточнюється, що проти виступає держсекретар США Марко Рубіо та міністр внутрішніх справ США Даґлас Бьорґам (Douglas Burgum), який також є головою Ради з енергетичного домінування Білого дому.

«У Білому домі йдуть дебати між людьми, які займаються енергетичним домінуванням – Бьорґамом, який хоче ринків для американського ЗПГ, – і Віткоффом, який хоче бути ближчим до Росії. Відновлення Росією статусу провідного постачальника енергії до Європи стане кривавою лазнею для американських нафто- та газодобувачів», – розповіло один з джерел Politico.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо назвав брехнею статтю газети Politico про обговорення Білим домом питання зняття санкцій з газогону «Північний потік». За його словами, стаття є «журналістською недбалістю».

«Це явна брехня. Ні Стів Віткофф, ні я не вели жодних розмов про скасування санкцій проти Росії в рамках угоди з Україною. Якщо Politico має хоч краплю чесності, вони повністю спростують цю вигадку», – зазначив держсекретар США.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року на газогоні, який проходить дном Балтійського моря, було вчинено низку вибухів. Незважаючи на підрив трьох із чотирьох ниток «Північних потоків», одна з двох ниток газопроводу «Північний потік-2» все ще у робочому стані.