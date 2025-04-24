За твердженням Politico, Білий дім обговорює зняття санкцій з «Північного потоку».

Проте Марко Рубіо спростовує цю інформацію.

 

 

Білий дім обговорює питання щодо зняття санкцій з російського газогону «Північний потік» та з інших російських активів у Європі в рамках обговорення мирного врегулювання російсько-українського конфлікту. Про це повідомило видання Politico з покликом на п'ять джерел, знайомих з ходом дискусій.

 

Як зазначає Politico, спецпредставник Стів Віткофф був головним прихильником скасування санкцій. За словами співрозмовників видання, ідея наразі не знайшла великої підтримки у президентській адміністрації. Уточнюється, що проти виступає держсекретар США Марко Рубіо та міністр внутрішніх справ США Даґлас Бьорґам (Douglas Burgum), який також є головою Ради з енергетичного домінування Білого дому.

 

«У Білому домі йдуть дебати між людьми, які займаються енергетичним домінуванням – Бьорґамом, який хоче ринків для американського ЗПГ, – і Віткоффом, який хоче бути ближчим до Росії. Відновлення Росією статусу провідного постачальника енергії до Європи стане кривавою лазнею для американських нафто- та газодобувачів», – розповіло один з джерел Politico.

 

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо назвав брехнею статтю газети Politico про обговорення Білим домом питання зняття санкцій з газогону «Північний потік». За його словами, стаття є «журналістською недбалістю».

 

«Це явна брехня. Ні Стів Віткофф, ні я не вели жодних розмов про скасування санкцій проти Росії в рамках угоди з Україною. Якщо Politico має хоч краплю чесності, вони повністю спростують цю вигадку», – зазначив держсекретар США.

 

Нагадаємо, що у вересні 2022 року на газогоні, який проходить дном Балтійського моря, було вчинено низку вибухів. Незважаючи на підрив трьох із чотирьох ниток «Північних потоків», одна з двох ниток газопроводу «Північний потік-2» все ще у робочому стані.

 

24.04.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Львівський галерейний вікенд 2025
З 25 по 27 квітня  двадцять мистецьких локацій знову запрошують поціновувачів мистецтва і пропонують насичену програму. Протягом трьох днів глядачі зможуть зануритись у атмосферу сучасного мистецтва.
24.04.25 | | Штука
Дніпровський джаз
Тут народні українські пісні та авторські композиції поєднуються в сучасних музичних формах та композиторських баченнях молодих та амбіційних музикантів.
24.04.25 | | Штука
Небесні на Землі
Виставка робіт Катерини Косьяненко — це живописний цикл кінця 2024 — початку 2025 року: колаж-есе, в якому існують буденність та сакральність, земне та небесне, святе та грішне, трагічне та радісне.
23.04.25 | | Штука
Довіра до тексту
Роксана Харчук
 Війна повністю змінює оптику і стає шансом для якісної зміни і людини, і суспільства, і мистецтва. Довіру до тексту викликає передусім правдивість зображених у ньому реалій, деталей, органічність мови і вмотивованість поведінки його персонажів.
22.04.25 | | Штука
Київський Театр драматургів у Львові
Текст Анастасії Косодій “Вісім коротких композицій про життя українців для західної аудиторії” мав довгу, успішну історію сценічних читань у Данії та Нідерландах та врешті режисерка Анастасія Сегеда здійснила його постановку.
21.04.25 | | Штука
Стежками однієї рими
Андрій Содомора
Тому й слів, а вони теж «насінини», теж «крилаті», так багато: ану ж котресь та западе в чиюсь живу чутливу душу, на саме дно...
21.04.25 | | Дискурси
Великоднє послання Глави УГКЦ
Кир Святослав
Цього світлого дня Христового Воскресіння ми ясно бачимо, що наш Спаситель не лише страждає в тілі та ранах України, а й воскресає у нас!
20.04.25 | | Дискурси
Відв’язують ослицю
Василь МАХНО
Горлають по оборах когути. Надходить час – ніщо не відмотаєш. Отець мовчить. Прохання зависає. І вкопують в каміння три хрести. Напишуть нам про все євангелісти
19.04.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.