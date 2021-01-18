Призупинено дозвіл на добудову «Північного потоку – 2».

Це стало наслідком опротестування дозволу німецькими екологами.

 

 

Німецькі природоохоронні організації – Німецька асоціація захисту навколишнього середовища  (Deutsche Umwelthilfe) і Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (Naturschutzbund Deutschland – NABU) – опротестували видачу дозволу на будівництво газогону «Північний потік – 2». Про це повідомив німецький телеканал NRD.

 

У понеділок, 18 січня, німецька Федеральнп аґенція з морського судноплавства і гідрографії (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie – BSH) в Гамбурзі підтвердила телеканалу отримання апеляції екологів. У зв'язку з цим дію дозволу на проведення робіт у німецьких територіальних водах тимчасово призупинено,.

 

BSH видало новий дозвіл на подальше будівництво «Північного потоку – 2» в німецьких водах щойно 15 січня цього року. Бо попередні дозвільні документи не дозволили б розпочати роботи до кінця травня. У відповідь на це екологи зразу ж заявили про намір опротестувати рішення влади. Йдеться про добудову частини трубопроводу протяжністю 14 кілометрів у особливій економічній зоні Німеччини.

 

Нагадаємо, що роботи з укладання труб були припинені в грудні 2019 року через санкції США стосовно європейських підрядників. Побоюючись американських штрафних заходів від участі в проєкті, а саме робіт з укладання труб дном Балтійського моря – відмовилася швейцарська компанія Allseas. Тож довелося чекати, допоки російське судно-трубоукладач «Академик Черский» не прибуде з Находки (російський Далекий Схід) до німецького порту Мукран. Утім в липні 2020 року данська влада заборонили будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм, пояснивши це нерестом тріски. Щойно наприкінці грудня 2020 року роботи поновилися. Незадовго до Нового року було укладено труби на ділянці протяжністю 2,6 кілометра в особливій економічній зоні Німеччини.

 

Нагадаємо теж, що Конґрес США увів в оборонний бюджет на 2021 фінансовий рік штрафні заходи за сприяння продажу, оренді або надання суден-трубоукладачів для будівництва газогону, а також за надання страхового покриття для кораблів, які беруть участь у будівництві.

18.01.2021

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