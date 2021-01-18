США і ЄУ вимагають негайного звільнення Навального.

Кремль у відповідь закликав західних політиків «зайнятися проблемами у власних країнах».

 

 

Сполучені Штати поважно стурбовані арештом російського опозиціонера Олексія Навального в Москві. Про це заявив у понеділок, 18 січня, держсекретар США Майк Помпео. У своїй заяві він називає затримання політика «останньою з цілої серії спроб змусити замовкнути Навального, інших опозиціонерів, а також незалежні голоси тих, хто критикує російську владу». Про це повідомив телеканал Fox News.

 

«Сполучені Штати категорично засуджують рішення Росії затримати Олексія Навального. Ми закликаємо російську владу надати рівні умови для всіх політичних партій і кандидатів, які прагнуть брати участь у процесі виборів. Ми вимагаємо його негайного звільнення без будь-яких умов», – заявив глава американського зовнішньополітичного відомства.

 

З вимогою негайно звільнити Навального виступив і Джейк Салліван (Jake Sullivan), котрий в адміністрації Джо Байдена виконуватиме обов’язки радника з національної безпеки. «Навального слід негайно звільнити, а винних у жахливому замаху на його життя – притягнути до відповідальності. Атаки Кремля на Навального – це не просто порушення прав людини, це образа громадян Росії, котрі хочуть, щоб їхні голоси почули», – написав Салліван у своєму Twitter.

 

Зі закликом до Кремля негайно випустити Олексія Навального на волю виступило й керівництво Європейської Унії. Президент Європейської ради Шарль Мішель написав відповідну вимогу ще увечері в неділю, 17 січня, в своєму Twitter. З аналогічною заявою виступив і високий представник ЄУ з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Боррель. «Російська влада повинна поважати права Олексія Навального і негайно звільнити його. Політизація системи правосуддя є неприпустимою», – написав у своєму Twitter Боррель.

 

Офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на ці заяви закликала зарубіжних політиків «поважати міжнародне право» і «зайнятися проблемами у власних країнах».

18.01.2021

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