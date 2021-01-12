Інтерпол оголосив у розшук двох росіян у справі про вибухи в Бейруті.

Раніше вони вже були заочно заарештовані ліванським судом.

 

 

Інтерпол оголосив у розшук двох громадян Росії і одного громадянина Португалії у справі про вибухи в порту столиці Лівану Бейруті в серпні 2020 року, внаслідок яких загинули близько двохсот осіб. Про це повідомило видання The Canberra Times.

 

Офіційно імена розшукуваних не розкривають, проте ліванські ЗМІ повідомляють, що мова йде про росіян Ігоря Гречушкіна, Бориса Прокошева і португальця Жоржі Мануела Нету Морейру (Jorge Manuel Mirra Neto Moreira). Перший був власником судна Rhosus, на якому в 2013 році в порт Бейрута привезли майже дві з половиною тисячі тонн аміачної селітри. Другий був капітаном цього судна. Жоржі Мануел Нету Морейра займається торгівлею нітратами і в 2014 році оглядав вантаж судна.

 

У жовтні минулого року обидва росіянина були заочно заарештовані ліванським судом. Відзначається, що Гречушкін проживає зараз на Кіпрі. Так звані «червоні повідомлення» щодо них Інтерпол видав за запитом генерального прокурора Лівану Гассана Хурі.

 

Серія вибухів в порту Бейрута сталася четвертого серпня 2020 року. Вони були викликані пожежею поряд зі складом аміачної селітри. Митна служба конфіскувала речовину шістьма роками раніше з судна Rhosus. При цьому 2750 тонн вибухонебезпечного матеріалу зберігалося без належних заходів безпеки. В результаті вибухів загинули майже дві сотні осіб, 300 тисяч мешканців Бейрута залишилися без житла. У трагедії було звинувачено корумпованість влади і недбалість чиновників. У країні спалахнули протести. На їхньому тлі уряд подав до демісії.

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