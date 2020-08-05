Щонайменше сто осіб загинуло внаслідок потужного вибуху в Бейруті.

За попередньою версією, вибухнули склади з нітратом амонію.

У Лівані триває ліквідація наслідків двох вибухів, які прогриміли в порті Бейрута у вівторок ввечері, четвертого серпня. Як повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на місцеву владу, внаслідок інциденту загинуло щонайменше сто осіб, понад чотири тисячі отримали поранення. Вранці п’ятого серпня на місці події все ще тліли невеликі вогні, над портом здіймався дим.

Вибухова хвиля була настільки потужною, що порт виявився повністю зруйнованим, значні пошкодження отримали розташовані поблизу райони, у багатьох будинках міста вибиті шиби.

Міські лікарні, і так переповнені через пандемію коронавірусу, не справляються з численними пораненими, шпиталізованими внаслідок вибуху. «Це катастрофа в прямому сенсі слова», – заявив міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Гасан.

За словами прем'єр-міністра Лівану Гасана Діаба, експерти припускають, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (також відомого як аміачна селітра) – речовини, яка застосовується під час вибухових робіт, а також як азотне добриво. Цю небезпечну речовину протягом шести років зберігали на складі без дотримання запобіжних заходів. Однак точну причину вибуху ще з'ясовують.