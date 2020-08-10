Уряд Лівану подав до демісії.

Урядова криза стала наслідком вибуху в Бейруті та спровокованих ним масових протестів.

 

                                      Гасан Діаб

 

Уряд Лівану подав до демісії на тлі масових акцій протесту, які почалися після руйнівного вибуху в порту Бейрута тиждень тому. У понеділок, 10 серпня, прем'єр-міністр Гасан Діаб прибув до президентського палацу, де й подав відповідну заяву. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Президент Мішель Аун прийняв відставку і попросив уряд Діаба – сформований щойно у січні цього року за підтримки ісламістського руху «Хезболла» та його союзників, – продовжити виконувати свої обов’язки до створення нового кабінету.

 

Сам же Гасан Діаб виступив з телевізійним зверненням до нації. Він зазначив, що таким чином уряд виконує волю людей, невдоволених чинною ситуацією в країні й владою, яка допустила вибух в Бейруті такої руйнівної сили. Водночас Діаб запевнив, що такий крок жодним чином не означає, що він і його кабінет намагаються уникнути відповідальності.

 

За минулі два дні свої посади вже полишили чотири з 20-ти членів кабінету: міністр юстиції, міністр інформації, міністр навколишнього середовища і міністр адміністративного розвитку.

 

Нагадаємо, що потужний вибух в порту Бейрута прогримів ввечері четвертого серпня. За даними МВС країни, причиною трагедії стало загоряння понад 2700 тонн аміачної селітри. Пожежа виникла внаслідок необережних зварювальних робіт. Внаслідок вибуху загинули 163 особи, понад шість тисяч отримали поранення.

 

Ця трагедія змусила ліванців вийти на антиурядовий мітинг з вимогами реформ. Протестувальники, зокрема, звинувачували правлячу коаліцію Лівану в тому, що корупція і некомпетентність уряду стали однією з причин трагедії. Вони зажадали провести дострокові вибори і незалежне розслідування обставин вибуху.

 

Згодом акції протесту переросли в масові заворушення. Люди закидували правоохоронців камінням і петардами. У відповідь поліціянти застосовували гранати зі сльозогінним газом. Протестувальники брали штурмом будівлі міністерств. Владі довелося звернутися по допомогу до військовиків.

10.08.2020

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