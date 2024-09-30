«Хезболла» обрала нового очільника, замість вбитого Хасана Насралли.

Ним став Хашем Сафієддін – кузен Насралли.

Новим генеральним секретарем ісламістського руху «Хезболла» обрано Хаша Сафієддіна. Про це повідомив телеканал «Аль-Арабія» з покликом на джерела. Сам рух про обрання нового очільника ще офіційно не повідомляв.

Хашем Сафієддін – дворідний брат убитого Хасана Насралли по материнській лінії. Він народився 1964 року в Південному Лівані. Вивчав теологію в Ен-Наджафі (Ірак). 1995 року був обраний до виконавчої ради «Хезболли», а 2001 року став її головою. Рада займається політичною, соціальною та освітньою діяльністю «Хезболли». Також він один із дев'яти членів головної консультативної ради – вищої владної інстанції організації.

У жовтні 2008 року Сафієддін був обраний спадкоємцем Хасана Насралли на посаді генерального секретаря «Хезболли» на засіданні загальних зборів. У листопаді 2010 року був призначений військовим командувачем у Південному Лівані. Також він входить до Ради джихаду, яка керує військовими операціями угруповання.

У 2017 році Державний департамент США оголосив Сафієддіна терористом, а наступного року запровадив проти нього санкції.

Цікаво, що син нового лідера «Хезболли» Саєд Реза Хашим одружений з Зейнаб Сулеймані, донькою колишнього командувача Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, якого було вбито внаслідок американського авіаудару в Іраку в 2020 році.

Нагадаємо, що попередній генсек «Хезболли» Хасан Насралла загинув під час атаки з боку Ізраїлю 27 вересня. Він обіймав посаду з 1992 року. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав ліквідацію Насралли «необхідною умовою для зміни балансу сил на Близькому Сході та повернення мешканців півночі країни до своїх домівок».