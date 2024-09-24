ЦАГАЛ розпочав превентивну військову операцію в Лівані.

Нетаньягу закликав мешканців Лівану покинути свої будинки, допоки операція ЦАГАЛу не завершиться.

Армія оборони Ізраїлю розпочала «превентивну військову операцію» проти ліванського угруповання «Хезболла». Про це повідомила газета The Times of Israel з покликом на слова голови Генерального штабу ЦАГАЛу Герці Халеві.

«Сьогодні зранку ЦАГАЛ розпочав проактивну наступальну операцію. Ми знищуємо військову інфраструктуру, яку “Хезболла“ створювала протягом 20 років. Це дуже важливо. Ми завдаємо ударів по цілях, готуємо наступні етапи. Зрештою, все має бути спрямоване на те, щоб створити умови для повернення [переміщених] мешканців півночі [Ізраїлю] до своїх домівок», – заявив Халеві.

Представники ЦАГАЛу повідомили, що зранку 23 вересня ізраїльські винищувачі та безпілотники завдали понад 1300 ударів по цілях «Хезболли» в Лівані, атакувавши будівлі й інші об'єкти, де угруповання зберігало ракети, набої, пускові установки та дрони.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив відеозвернення, в якому закликав мешканців Лівану покинути свої будинки до часу, коли операція ЦАГАЛу завершиться. «Ізраїль веде війну не з вами. Це війна з “Хезболлою“. Надто довго “Хезболла“ використовувала вас як живий щит. Вона розмістила ракети у ваших вітальнях та снаряди у ваших гаражах. Ці ракети та снаряди націлені на наші міста та наших громадян. Щоб захистити наш народ від ударів “Хезболли“, ми маємо знищити цю зброю», – заявив Нетаньягу.

За даними ЦАГАЛу, лише 23 вересня «Хезболла» випустила по Ізраїлю 165 ракет з території Лівану, більшість із них – по північних районах, включно з Хайфою.

Уряд Ізраїлю оголосив надзвичайний стан у всіх районах країни до 30 вересня. Цей режим дозволить владі країни запроваджувати необхідні обмеження.