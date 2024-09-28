Ізраїль ліквідував лідера «Хезболли» Хасана Насраллу.

Його смерть підтвердили представники очолюваної ним терористичної організації.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) ліквідувала лідера та одного зі засновників терористичного ісламістського угруповання «Хезболла» Хасана Насралли. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву ЦАГАЛ, в якій стверджується, що винищувачі ВПС Ізраїлю завдали цілеспрямованого удару по центральному штабу «Хезболли», який розташовувався під землею під житловим будинком у районі Дахія в Бейруті. Удару було завдано, коли, згідно з інформацією, що надійшла, у штабі зібралося все вище командування «Хезболли».

Представники ізраїльської армії наголосили, що Хасан Насралла як центральна особа, яка ухвалює рішення, і стратегічний лідер «Хезболли», був головною ціллю удару. При цьому начальник Генштабу ЦАГАЛ Херці Ха-Леві заявив, що ліквідація Насралли – «не останній захід в арсеналі Ізраїлю». «Послання Ізраїлю просте: ми дістанемося будь-кого, хто загрожує громадянам Ізраїлю. На півночі, на півдні та у віддалених місцях», – сказав Ха-Леві.

Керівництво «Хезболли» згодом підтвердило загибель свого лідера. Про це повідомив підконтрольний організації телеканал «Аль-Манар». Насраллу було оголошено «мучеником», а потім у заяві угруповання було заявлено, що воно продовжить воювати проти Ізраїлю.

До заяви «Хезболли» виникали сумніви в тому, що Насралла насправді загинув, оскільки не існувало інших доказів, окрім повідомлення ЦАГАЛ. Деякі ЗМІ навіть повідомляли, що йому вдалося вижити й зараз він нібито перебуває в безпеці.