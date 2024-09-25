Ізраїль оголосив додаткову мобілізацію.

Це відбувається на тлі загострення конфлікту з «Хезболлою».

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про додаткову мобілізацію двох резервних бригад для ведення боїв на півночі країни. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення з покликом на заяву ЦАГАЛ.

«Відповідно до оцінки ситуації Армія оборони Ізраїлю призиває дві резервні бригади для виконання оперативних завдань на північному напрямку. Це дозволить продовжити боротьбу з терористичною організацією "Хезболла", захистити державу Ізраїль та створить умови для того, щоб мешканці півночі Ізраїлю могли повернутися до своїх домівок», – йдеться в заяві ЦАГАЛ, опублікованій в соцмережі Х в середу, 25 вересня.

Командувач Північним військовим округом Орі Ґордін заявив про нову фазу війни, до якої ЦАГАЛ має бути повністю готовим.

23 вересня влада Ізраїлю оголосила про початок військової операції в Лівані, метою якої є знищення ячвійськової інфраструктури «Хезболли» та повернення 60 тис. евакуйованих мешканців країни у свої будинки. ЦАГАЛ повідомив, що ізраїльські винищувачі атакували 60 розвідувальних цілей «Хезболли» у Лівані. За повідомленням ізраїльського командування, під час однієї з таких атак загинув командир ракетних військ «Хезболли» Ібрагім Мухаммад Кубейсі.