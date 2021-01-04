Галицькі хроніки COVID-19: 4 січня.

 

Станом на 09:00 4 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 141 013 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 528 нових випадків: 104 – на Івано-Франківщині, 352 – на Львівщині (проведено 539 ПЛР-досліджень) та 72 – на Тернопіллі (проведено 283 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу зафіксовано 16 летальних випадків: 9 людей померло на Львівщині, 2 – на Івано-Франківщині та 5 – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 січня (09:00): 34 406 випадків (з них 471 – летальний), 72 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ Украни - 34405 випадків, 71 - новий випадок)

 

Тернопіль – 31 особа

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 2 особи

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 4 особи

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 6 осіб

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 1 особа

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 січня (09:00): 62 915 випадки (з них 1799 – летальних), 352 нових

 

Львів – 287 осіб

Городоцький район – 15 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 10 осіб

Кам'янко-Бузький район – 4 особи

Мостиський район – 7 осіб

Пустомитівський район – 2 особи

Сокальський район – 16 осіб

Стрийський район – 9 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 січня (09:00): 43 692 випадки (з них 816 – летальних), 104 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

04.01.2021

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