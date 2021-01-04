Галицькі хроніки COVID-19: 4 січня.

Станом на 09:00 4 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 141 013 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 528 нових випадків: 104 – на Івано-Франківщині, 352 – на Львівщині (проведено 539 ПЛР-досліджень) та 72 – на Тернопіллі (проведено 283 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 16 летальних випадків: 9 людей померло на Львівщині, 2 – на Івано-Франківщині та 5 – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 січня (09:00): 34 406 випадків (з них 471 – летальний), 72 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ Украни - 34405 випадків, 71 - новий випадок)
Тернопіль – 31 особа
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 2 особи
Збаразький район – 7 осіб
Зборівський район – 1 особа
Кременецький район – 4 особи
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
Підгаєцький район – 6 осіб
Тернопільський район – 3 особи
Чортківський район – 1 особа
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 січня (09:00): 62 915 випадки (з них 1799 – летальних), 352 нових
Львів – 287 осіб
Городоцький район – 15 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 1 особа
Золочівський район – 10 осіб
Кам'янко-Бузький район – 4 особи
Мостиський район – 7 осіб
Пустомитівський район – 2 особи
Сокальський район – 16 осіб
Стрийський район – 9 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 січня (09:00): 43 692 випадки (з них 816 – летальних), 104 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.04.01.2021