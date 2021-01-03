Галицькі хроніки COVID-19: 3 січня.

Станом на 09:00 3 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 140 485 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 591 новий випадок: 99 – на Івано-Франківщині, 433 – на Львівщині та 59 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: 6 людей померло на Львівщині, 2 – на Івано-Франківщині та 3 – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 січня (09:00): 34 334 випадки (з них 466 – летальних), 59 нових
Тернопіль – 25 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 3 особи
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 3 особи
Кременецький район – 5 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 8 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 січня (09:00): 62 563 випадки (з них 1790 – летальних), 433 нових
Львів – 292 особи
Бродівський район – 6 осіб
Буський район – 11 особа
Дрогобицький район – 41 особа
Жидачівський район – 4 особи
Золочівський район – 10 осіб
Миколаївський район – 24 особи
Мостиський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 18 осіб
Радехівський район – 5 осіб
Стрийський район – 17 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 січня (09:00): 43 588 випадків (з них 814 – летальних), 99 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.03.01.2021