Галицькі хроніки COVID-19: 3 січня.

Станом на 09:00 3 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 140 485 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 591 новий випадок: 99 – на Івано-Франківщині, 433 – на Львівщині та 59 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: 6 людей померло на Львівщині, 2 – на Івано-Франківщині та 3 – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 січня (09:00): 34 334 випадки (з них 466 – летальних), 59 нових

Тернопіль – 25 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 3 особи

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 3 особи

Кременецький район – 5 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 8 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 січня (09:00): 62 563 випадки (з них 1790 – летальних), 433 нових

Львів – 292 особи

Бродівський район – 6 осіб

Буський район – 11 особа

Дрогобицький район – 41 особа

Жидачівський район – 4 особи

Золочівський район – 10 осіб

Миколаївський район – 24 особи

Мостиський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 18 осіб

Радехівський район – 5 осіб

Стрийський район – 17 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 січня (09:00): 43 588 випадків (з них 814 – летальних), 99 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.