Курс біткоїна тричі за день бив свої рекорди.

Утім експерти прогнозують, що незабаром  криптовалюта стрімко впаде в ціні.

 

 

Ціна біткоїни тричі за день оновлювала історичний максимум. За даними порталу CoinMarketCap, який вираховує середню ціну за показниками понад 20-ти бірж, станом на вечір суботи, 2 січня, біткоїн подорожчав на 8,64 відсотка, до 31 862 доларів. При цьому на найбільшій за обсягом торгів криптовалют біржі Binance його зростання становило понад десять відсотків – до $ 29,356.08 доларів.

 

Попередній раз біткоїни оновив історичний максимум раніше другого січня: спершу вартість криптовалюта перевищила позначку $30 тисяч, а потім і $31. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на дані декількох торгівельних майданчиків.

 

На початку 2020 року біткоїн коштував трохи більше за 7000 доларів. Його курс почав зростати в березні на тлі новин про пандемію коронавіруса і падіння цін на нафту. Стрімке зростання він продемонструвала наприкінці жовтня, коли платіжна служба Paypal оголосила про готовність працювати з криптовалютами і повідомила, що з 2021 року прийматиме їх як платіжний засіб. В середині грудня курс біткоїн подолав позначку 20 тисяч доларів. А за минулий тиждень вартість криптовалюти зросла майже на 29%.

 

Зараз інвестори йдуть на ризиковані угоди через масштабні вливання Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку. Також ціну криптовалюти підганає загальний позитив на новинах про те, що пандемію коронавіруса вдасться перемогти за рахунок появи ефективних вакцин.

 

При цьому деякі експерти вважають, що найближчим часом може відбутися радикальна корекція курсу біткоїну. Як повідомило американське ділове видання Forbes з покликом на аналітиків Token Metrics, криптовалюта може подешевшати до 14 тисяч доларів.

02.01.2021

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