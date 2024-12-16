Курс біткоїна досягнув рекордних 106 тисяч доларів.

Криптовалюта продовжує зростати на тлі очікувань «криптодружньої» політики Дональда Трампа.

Курс біткоїна вперше в історії подолав планку 105 тисяч доларів США. Криптовалюта досягла такої позначки в ніч на понеділок, 16 грудня, а зранку піднялася й до $106 тисяч. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Дані торгового майданчика Binance свідчать про те, що в піковий момент нетривалого стрибка курс біткоїна сягнув 106 449 доларів, проте після цього він пішов униз – до 105 031 долара за біткоїн. Проте згодом знову виріс до рівня 106 533 долари.

Стрибок збігся за часом з початком роботи фондових ринків в Австралії та Японії, де до криптовалют ставляться досить лояльно. Але переважно інтерес до біткоїна останнім часом обумовлений сподіваннями криптоінвесторів на майбутні рішення президента-електа Сполучених Штатів Дональда Трампа, який раніше схвально висловлювався про криптовалюту.

Від США за президенства Трампа очікують більш «криптодружньої» політики, ніж вимоги щодо регулювання цього ринку, які підтримувала адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена. Якщо такі надії виправдаються, це може серйозно зміцнити позиції біткоїна і схожих із ним валют як визнаного засобу оплати й інвестицій.

«Ми збираємося зробити щось чудове з криптовалютою, тому що ми не хочемо, щоб Китай чи хтось інший – не тільки Китай, але й інші – перехопили ініціативу. І ми хочемо бути на чолі», – сказав Трамп в етері телеканалу CNBC наприкінці минулого тижня. На запитання модератора, чи планує він створити крипторезерв, подібний до запасів нафти, Трамп відповів: «Так, я так думаю».

Нагадаємо, що ще п’ятого грудня, щойно надійшли перші відомості про перевагу Трампа на президентських виборах, курс біткоїна подолав історичну позначку в 100 тисяч доларів. Тоді ж стало відомо, що президент-елект має намір призначити прихильника криптовалюти Пола Аткінса (Paul Atkins) головою Комісії з цінних паперів та бірж. Окрім цього, Трамп запропонував на посаду міністра фінансів США у своїй новій адміністрації інвестора Скотта Бессента (Scott Bessent). Він також відомий як прихильник криптовалют.

Майбутній господар Білого дому ще під час передвиборчої кампанії заявляв, що має намір послабити регулювання криптовалют і зробити США світовим центром для "крипти та біткоїна". Ймовірно, це мало ефект на криптоінвесторів – у день виборів президента США на початку листопада один біткоїн коштував менше 70 000 доларів, але відтоді продовжує зростати.