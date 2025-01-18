Трамп оголосив про створення власної криптовалюти – $Trump.

На першому етапі для купівлі доступні 200 мільйонів монет.

 

 

Президент-елект Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти – мемкойна $TRUMP. Про це повідомив телеканал CBS News з покликом на твіт Тампа на його сторінці в соціальній мережі Х.

 

«Настав час відсвяткувати все, за що ми виступаємо: ми перемогли! Приєднуйтесь до моєї спеціальної спільноти Трампа. Отримайте свій $TRUMP зараз», – написав новообраний президент США.

 

Трамп опублікував посилання на сайт Trump Meme, де можна придбати мемкоїн. На першому етапі для купівлі доступні 200 мільйонів монет. Протягом наступних трьох років їхня кількість сягне мільярда.

 

Як зазначає видання Cryptotimes, токен було запущено на блокчейні Solana, і в перші години його вартість зросла більш ніж на чотири тисячі відсотків. За першу годину торгів ринкова капіталізація криптовалюти Трампа досягла $3 млрд, а за півтори години зросла до $4,3 млрд. Наразі курс мемкоїна становить близько 20 доларів.

 

Нагадаємо, що Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії активно висловлювався на підтримку індустрії криптовалют. Зокрема, він обіцяв дерегулювати галузь, створити державні резерви з біткоїнів і зробити США «криптовалютною столицею світу». Після обрання Трампа президентом США курс біткоїна почав активно зростати, а сам політик анонсував нову посаду у своїй адміністрації – «криптоцаря Білого дому». На цю посаду Трамп висунув колишнього операційного директора PayPal Девіда Сакса (David Sacks).

18.01.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Вісім років без права на апеляцію
Тарас Прохасько
Не позволь себе заламати остаточно. Не переймися фальшивим нав'язливим ентузіазмом. Не повір, що усі терпіння є тобі ж на добре. Вислизни
16.01.25 | | Дискурси
Жертви імперської свідомості
Юрій Винничук
Російська імперська свідомість – це хвороба, яка лікується довго і нудно. Мусять пройти цілі покоління, аж поки симптоми її зникнуть назавше.
15.01.25 | | Дискурси
Твір людської драми і божественної надії: Велика Меса Моцарта в Львівській філармонії.
Щосічня світ відзначає уродини геніального віденського класика.
15.01.25 | | Галичина
Комунізм, нацизм, рашизм
Надія ГОНЧАРЕНКО
Спершу з'являються ідеї. Потім їх підхоплюють політики. Мобілізовуються маси. Боротьба за “світле майбутнє”, за "справедливість", за “цивілізаційну місію” триває. Наявність ворогів дозволяє виправдати репресії і повсякденне застосування насильства.
15.01.25 | | Україна
Вертеп …і його більше не буде
Майкл Мишкало
Діти моїх дітей його не побачать і не відчують цього подиху вічності, хоч би як пафосно це звучало: холодне повітря з сіней, сліди на снігу зразу за дверима…
14.01.25 | | Дискурси
Сніг, місцями геополітика
Юрко ТИМЧУК
Поки майже президент США Трамп не озвучив свої фантазії гренландською, канадською і панамською мовами, решта планети розв'язують свої проблеми. 
14.01.25 | | Україна
«Ще й не озирнулись, а вже...»
Андрій Содомора
Час – це те, що в ньому, а в ньому – й ми зі своїми думками, діями; з ними – або без них. У порожньому погляді немає життєвого часу, тобто життя
13.01.25 | | Дискурси
«Дзеркало»  Миколи Джички
Ірина Гаймус
Микола Джичка, автор проєкту «Віконні експерименти Овертона» у Підземному переході Вагабундо впевнений: його мистецьке «дзеркало» відображень не має недоліків, побаченому слід довіряти. Про це свідчить вислів Speculum sine matuma, зафіксований на монограмі художника, яка маркує підрамник картин.
12.01.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.