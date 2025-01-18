Трамп оголосив про створення власної криптовалюти – $Trump.

На першому етапі для купівлі доступні 200 мільйонів монет.

Президент-елект Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти – мемкойна $TRUMP. Про це повідомив телеканал CBS News з покликом на твіт Тампа на його сторінці в соціальній мережі Х.

«Настав час відсвяткувати все, за що ми виступаємо: ми перемогли! Приєднуйтесь до моєї спеціальної спільноти Трампа. Отримайте свій $TRUMP зараз», – написав новообраний президент США.

Трамп опублікував посилання на сайт Trump Meme, де можна придбати мемкоїн. На першому етапі для купівлі доступні 200 мільйонів монет. Протягом наступних трьох років їхня кількість сягне мільярда.

Як зазначає видання Cryptotimes, токен було запущено на блокчейні Solana, і в перші години його вартість зросла більш ніж на чотири тисячі відсотків. За першу годину торгів ринкова капіталізація криптовалюти Трампа досягла $3 млрд, а за півтори години зросла до $4,3 млрд. Наразі курс мемкоїна становить близько 20 доларів.

Нагадаємо, що Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії активно висловлювався на підтримку індустрії криптовалют. Зокрема, він обіцяв дерегулювати галузь, створити державні резерви з біткоїнів і зробити США «криптовалютною столицею світу». Після обрання Трампа президентом США курс біткоїна почав активно зростати, а сам політик анонсував нову посаду у своїй адміністрації – «криптоцаря Білого дому». На цю посаду Трамп висунув колишнього операційного директора PayPal Девіда Сакса (David Sacks).