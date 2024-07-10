Литва наклала штраф на криптокомпанію Payeer за обхід санкцій проти Росії.

Окрім того Payeer відмивала гроші за участю російських клієнтів.

Служба розслідування фінансових злочинів (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba – FNTT) при міністерстві внутрішніх справ Литви оштрафувала криптовалютну компанію Payeer на 9,3 мільйона євро. Про це повідомив інформаційний портал Delfi.

Компанію Payeer, яка надає послуги оператора депозитного гаманця віртуальних валют та оператора обміну віртуальної валюти, визнано винною в порушенні санкцій проти Росії та відмиванні грошей за участю російських клієнтів. Це рекордний штраф, призначений FNTT за порушення міжнародних санкцій, наголошується в пресрелізі відомства.

Як встановили литовські слідчі органи, компанія Payeer була зареєстрована в країні у жовтні 2022 року. Фактичну діяльність у Литві криптосервіс розпочав у січні 2023 року, коли його однойменний попередник, зареєстрований в Естонії, відкликав ліцензію.

У FNTT стверджують, що криптовалютна платформа Payeer.com дозволяла своїм клієнтам, переважно громадянам Росії, здійснювати транзакції в рублях з російських банків, які перебувають під санкціями Європейської Унії. Також компанія надавала фізичним та юридичним особам з Росії послуги з володіння та управління криптовалютними гаманцями.

За півтора року клієнтами Payeer стали не менш ніж 213 тисяч осіб, а виторг компанії перевищив 164 мільйони євро, наголошується в заяві МВС. «Компанія порушила не лише формальні, а й сутнісні вимоги закону та нормативних актів, особи клієнтів компанії не були належним чином встановлені та перевірені навмисно, щоб не втратити значну частину доходів», – заявили у відомстві. Сама компанія не співпрацювала зі слідством та не давала жодних пояснень.