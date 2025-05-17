Сирія планує перенести друк своїх грошей  до ОАЕ та Німеччини.

Досі сирійські фунти друкувалися в Росії.

Сирія має намір відмовитися від друку своїх грошей в Росії. Влада країни планує налагодити співпрацю в цій сфері з Об'єднаними Арабськими Еміратами та Німеччиною. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела в новому сирійському уряді. Відомо теж, що нова влада Сирії планує змінити дизайн сирійських фунтів, прибравши з банкнот портрет колишнього президента Сирії Башара Асада.

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Влада Сирії вже деякий час вивчає можливості перенести друк купюр в ОАЕ і Німеччину. Зусилля чиновників у цьому напрямку активізувалися після того, як Європейська Унія пом'якшив санкції проти Дамаска. За даними Reuters, інтерес до друку сирійських фунтів уже виявили дві німецькі компанії: підтримувана державою фірма Bundesdruckerei і приватне підприємство Giesecke+Devrient.

Також сирійська влада веде перемовини щодо угоди з друку валюти з компанією Oumolat, яка базується в ОАЕ. Новий голова Центрального банку та міністр фінансів країни відвідали Oumolat під час візиту до ОАЕ на початку цього місяця, повідомили два сирійських фінансових джерела.

Російська фабрика «Гознак» почала друкувати банкноти Сирії з 2012 року. До цього друком сирійських фунтів займалася австрійська фірма. Договір з австрійцями було розірвано через санкції Європейської Унії, введені на тлі громадянської війни в Сирії.

Сирійський фунт торгувався в п'ятницю, 16 травня, на чорному ринку на рівні близько 10 тисяч за долар США, зміцнившись з приблизно 15 тисяч, що було до повалення Асада. До громадянської війни у 2011 році один долар США коштував 50 сирійських фунтів.