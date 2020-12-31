Галицькі хроніки COVID-19: 31 грудня.

 

Станом на 09:00 31 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 138 481 хворого на Сovid-19. За минулу добу – 697 нових випадки: 118 – на Івано-Франківщині, 345 – на Львівщині (проведено 1412 ПЛР-досліджень)  та 234 – на Тернопіллі (проведено 786 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 29 летальних випадків: 20 людей померло на Львівщині, 5 – на Тернопіллі та 4 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

31 грудня (09:00): 34 023 випадки, 234 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України - 233 нові випадки)

м. Тернопіль – 75 осіб

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 17 осіб

Збаразький район – 21 особа

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 11 осіб

Кременецький район – 15 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 13 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 19 осіб

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 7 осіб

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

31 грудня (09:00): 61 268 випадків, 345 нових

м. Львів – 216 осіб

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 1 особа

Жидачівський район – 5 осіб

Жовківський район – 16 осіб

Золочівський район – 4 особи

Кам'янко-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 11 осіб 

Перемишлянський район – 16 осіб

Пустомитівський район – 23 особи

Самбірський район – 6 осіб

Сокальський район – 5 осіб

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 25 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

31 грудня (09:00): 43 190 випадків, 118 нових

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

31.12.2020

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