Галицькі хроніки COVID-19: 31 грудня.

Станом на 09:00 31 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 138 481 хворого на Сovid-19. За минулу добу – 697 нових випадки: 118 – на Івано-Франківщині, 345 – на Львівщині (проведено 1412 ПЛР-досліджень) та 234 – на Тернопіллі (проведено 786 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 29 летальних випадків: 20 людей померло на Львівщині, 5 – на Тернопіллі та 4 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 грудня (09:00): 34 023 випадки, 234 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України - 233 нові випадки)
м. Тернопіль – 75 осіб
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 9 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 17 осіб
Збаразький район – 21 особа
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 11 осіб
Кременецький район – 15 осіб
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 13 осіб
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 19 осіб
Тернопільський район – 15 осіб
Чортківський район – 7 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 грудня (09:00): 61 268 випадків, 345 нових
м. Львів – 216 осіб
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район – 1 особа
Жидачівський район – 5 осіб
Жовківський район – 16 осіб
Золочівський район – 4 особи
Кам'янко-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 11 осіб
Перемишлянський район – 16 осіб
Пустомитівський район – 23 особи
Самбірський район – 6 осіб
Сокальський район – 5 осіб
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 3 особи
Яворівський район – 25 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 грудня (09:00): 43 190 випадків, 118 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.31.12.2020