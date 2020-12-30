Галицькі хроніки COVID-19: 30 грудня.

 

Станом на 09:00 30 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 137 784 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 653 нових випадки: 123 – на Івано-Франківщині, 363 – на Львівщині (проведено 1883 ПЛР-дослідження) та 167 – на Тернопіллі (проведено 849 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків: 4 людей померло на Львівщині, 3 – на Тернопіллі та 3 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 грудня (09:00): 33 789 випадків, 167 нових

м. Тернопіль – 33 особи

Бережанський район – 18 осіб

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 8 осіб

Збаразький район – 13 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 12 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 14 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 27 осіб

Чортківський район – 6 осіб

Шумський район – 9 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 грудня (09:00): 60 923 випадки, 363 нових

м. Львів – 265 осіб

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 2 особи

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 23 особи

Золочівський район – 4 особи

Кам'янко-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 8 осіб

Мостиський район – 1 особа

Пустомитівський район – 28 осіб

Самбірський район – 1 особа

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 10 осіб

Стрийський район – 7 осіб

Яворівський район – 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 грудня (09:00): 43 072 випадки, 123 нових

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

30.12.2020

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