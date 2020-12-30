Галицькі хроніки COVID-19: 30 грудня.

Станом на 09:00 30 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 137 784 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 653 нових випадки: 123 – на Івано-Франківщині, 363 – на Львівщині (проведено 1883 ПЛР-дослідження) та 167 – на Тернопіллі (проведено 849 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків: 4 людей померло на Львівщині, 3 – на Тернопіллі та 3 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 грудня (09:00): 33 789 випадків, 167 нових
м. Тернопіль – 33 особи
Бережанський район – 18 осіб
Борщівський район – 5 осіб
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 8 осіб
Збаразький район – 13 осіб
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 12 осіб
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 14 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 27 осіб
Чортківський район – 6 осіб
Шумський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 грудня (09:00): 60 923 випадки, 363 нових
м. Львів – 265 осіб
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район – 2 особи
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 23 особи
Золочівський район – 4 особи
Кам'янко-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 8 осіб
Мостиський район – 1 особа
Пустомитівський район – 28 осіб
Самбірський район – 1 особа
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 10 осіб
Стрийський район – 7 осіб
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 грудня (09:00): 43 072 випадки, 123 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.30.12.2020