Галицькі хроніки COVID-19: 29 грудня.

Станом на 09:00 29 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 137 131 хворого на Сovid-19. За минулу добу – 692 нових випадки: 55 – на Івано-Франківщині, 555 – на Львівщині (проведено 1393 ПЛР-досліджень) та 82 – на Тернопіллі (проведено 705 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків: 15 людей померло на Львівщині, 2 – на Тернопіллі та 2 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 грудня (09:00): 33 622 випадки, 82 нових
м. Тернопіль – 24 особи
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 7 осіб
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 8 осіб
Лановецький район – 2 особи
Тернопільський район – 13 осіб
Чортківський район – 2 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 грудня (09:00): 60 560 випадків, 555 нових
м. Львів – 389 осіб
Городоцький район – 3 особи
Дрогобицький район – 13 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 4 особи
Золочівський район – 24 особи
Миколаївський район – 15 осіб
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 3 особи
Пустомитівський район – 11 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 13 осіб
Старосамбірський район – 22 особи
Стрийський район – 29 осіб
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 23 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 грудня (09:00): 42 949 випадків, 55 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
29.12.2020