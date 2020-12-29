Галицькі хроніки COVID-19: 29 грудня.

Станом на 09:00 29 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 137 131 хворого на Сovid-19. За минулу добу – 692 нових випадки: 55 – на Івано-Франківщині, 555 – на Львівщині (проведено 1393 ПЛР-досліджень) та 82 – на Тернопіллі (проведено 705 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків: 15 людей померло на Львівщині, 2 – на Тернопіллі та 2 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 грудня (09:00): 33 622 випадки, 82 нових

м. Тернопіль – 24 особи

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 7 осіб

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 8 осіб

Лановецький район – 2 особи

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 2 особи

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 грудня (09:00): 60 560 випадків, 555 нових

м. Львів – 389 осіб

Городоцький район – 3 особи

Дрогобицький район – 13 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 4 особи

Золочівський район – 24 особи

Миколаївський район – 15 осіб

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 3 особи

Пустомитівський район – 11 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 13 осіб

Старосамбірський район – 22 особи

Стрийський район – 29 осіб

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 23 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 грудня (09:00): 42 949 випадків, 55 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.