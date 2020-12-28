Галицькі хроніки COVID-19: 28 грудня.

Станом на 09:00 28 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 136 439 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 361 новий випадок: 66 – на Івано-Франківщині, 207 – на Львівщині (проведено 376 ПЛР-досліджень) та 88 – на Тернопіллі (проведено 356 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: 12 людей померло на Львівщині та 1 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 грудня (09:00): 33 540 випадків, 88 нових

м. Тернопіль – 31 особа

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 5 осіб

Кременецький район – 4 особи

Монастириський район – 8 осіб

Підволочиський район – 5 осіб

Теребовлянський район  – 1 особа

Тернопільський район – 10 осіб

Чортківський район – 3 особи

Шумський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 грудня (09:00): 60 005 випадків, 207 нових

м. Львів – 54 особи

Буський район – 7 осіб

Городоцький район – 31 особа

Дрогобицький район – 4 особи

Жидачівський район – 11 осіб

Золочівський район – 15 осіб

Кам'янко-Бузький район – 5 осіб

Миколаївський район – 23 особи

Мостиський район – 4 особи

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 26 осіб

Самбірський район – 3 особи

Сокальський район – 2 особи

Стрийський район – 18 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 грудня (09:00): 42 894 випадки, 66 нових

м. Івано-Франківськ – 14 осіб

Тисменицький район – 7 осіб

Надвірнянський район – 17 осіб

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 11 осіб

Калуський район – 9 осіб

Долинський район – 1 особа

Коломийський район – 3 особи

Рожнятівськаий район – 1 особа

Богородчанський район – 2 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

28.12.2020

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