Галицькі хроніки COVID-19: 28 грудня.

Станом на 09:00 28 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 136 439 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 361 новий випадок: 66 – на Івано-Франківщині, 207 – на Львівщині (проведено 376 ПЛР-досліджень) та 88 – на Тернопіллі (проведено 356 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: 12 людей померло на Львівщині та 1 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 грудня (09:00): 33 540 випадків, 88 нових
м. Тернопіль – 31 особа
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 5 осіб
Кременецький район – 4 особи
Монастириський район – 8 осіб
Підволочиський район – 5 осіб
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 10 осіб
Чортківський район – 3 особи
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 грудня (09:00): 60 005 випадків, 207 нових
м. Львів – 54 особи
Буський район – 7 осіб
Городоцький район – 31 особа
Дрогобицький район – 4 особи
Жидачівський район – 11 осіб
Золочівський район – 15 осіб
Кам'янко-Бузький район – 5 осіб
Миколаївський район – 23 особи
Мостиський район – 4 особи
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський район – 26 осіб
Самбірський район – 3 особи
Сокальський район – 2 особи
Стрийський район – 18 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 грудня (09:00): 42 894 випадки, 66 нових
м. Івано-Франківськ – 14 осіб
Тисменицький район – 7 осіб
Надвірнянський район – 17 осіб
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 11 осіб
Калуський район – 9 осіб
Долинський район – 1 особа
Коломийський район – 3 особи
Рожнятівськаий район – 1 особа
Богородчанський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.28.12.2020