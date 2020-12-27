Галицькі хроніки COVID-19: 27 грудня.

Станом на 09:00 27 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 136 078 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 474 нових випадків: 103 – на Івано-Франківщині, 247 – на Львівщині (проведено 376 ПЛР-досліджень) та 124 – на Тернопіллі (проведено 545 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: 11 людей померло на Львівщині та 2 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 грудня (09:00): 33 452 випадки, 124 нових
м. Тернопіль – 68 осіб
Бережанський район – 5 осіб
Борщівський район – 13 осіб
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 10 осіб
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 5 осіб
Монастириський район - 1 особа
Підволочиський район – 6 осіб
Тернопільський район – 2 особи
Чортківський район – 3 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 грудня (09:00): 59 798 випадків, 247 нових
м. Львів - 191 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 грудня (09:00): 42 828 випадків, 103 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
27.12.2020