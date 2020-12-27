Галицькі хроніки COVID-19: 27 грудня.

 

Станом на 09:00 27 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 136 078 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 474 нових випадків: 103 – на Івано-Франківщині, 247 – на Львівщині (проведено 376 ПЛР-досліджень)  та 124 – на Тернопіллі (проведено 545 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: 11 людей померло на Львівщині та 2 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 грудня (09:00): 33 452 випадки, 124 нових

м. Тернопіль – 68 осіб

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 13 осіб

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 5 осіб

Монастириський район - 1 особа

Підволочиський район – 6 осіб

Тернопільський район – 2 особи

Чортківський район – 3 особи

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 

27 грудня (09:00): 59 798 випадків, 247 нових

м. Львів - 191 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 грудня (09:00): 42 828 випадків, 103 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

27.12.2020

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