Галицькі хроніки COVID-19: 26 грудня.

 

Станом на 09:00 26 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 135 604 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 943 нові випадки: 114 – на Івано-Франківщині, 676 – на Львівщині (проведено 822 ПЛР-дослідження) та 153 – на Тернопіллі (проведено 473 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу зафіксовано 16 летальних випадків: 11 людей померло на Львівщині, 2 – на Тернопіллі та 3 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 грудня (09:00): 33 328 випадків, 153 нових

м. Тернопіль – 64 особи

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 14 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 12 осіб

Лановецький район – 2 особи

Підволочиський район – 6 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 8 осіб

Чортківський район – 7 осіб

Шумський район – 10 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 грудня (09:00): 59 551 випадок, 676 нових

м. Львів – 354 особи

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 13 осіб

Жовківський район – 36 осіб

Кам'янко-Бузький район – 21 особа

Миколаївський район – 20 осіб

Мостиський район – 20 осіб

Перемишлянський район – 20 осіб

Пустомитівський район – 73 особи

Радехівський район – 15 осіб

Самбірський район – 36 осіб

Сколівський район – 12 осіб

Сокальський район – 16 осіб

Стрийський район – 18 осіб

Яворівський район – 17 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 грудня (09:00): 42 725 випадків, 114 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

26.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Гордість української графіки — Нарбут
Оксана Левицька
Сто років тому вже готували видання, присвячене творчості Нарбута, проте надрукували його лише 1933 року, а позаяк більшість авторів були репресовані, то наклад знищили. За кількома вцілілими неповними примірниками 2020 року збірник вдалося відновити.
24.12.20 | | Штука
Різдвяне послання блаженнішого Святослава
Верховний архиєпископ Києво-Галицький, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви привітав вірних з Різдвом Христовим
24.12.20 | | Дискурси
Натхненні театром
Львівська опера представила художні твори студентів Львівської національної академії мистецтв: їхні найяскравіші враження від оформлення інтер'єру театру, а також рефлексії від перегляду поновленого балету «Створення світу».
24.12.20 | | Штука
Шотландія: від деволюції до незалежності
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Незабаром ми станемо свідками «жорсткого» Brexit, який, своєю чергою, може спровокувати розпад Великої Британії. Принаймні Шотландія вже взяла низький старт до незалежності.
24.12.20 | | У світі
Пролітаючи над:... архів у Бернардинському монастирі
Ігор МАРТИНІВ
З нагоди Дня архіваріусів наше сьогоднішнє відео – про будівлю, в якій розташований один із найстаріших і найбагатших архівів сучасної України. 
24.12.20 | | Галичина
Круки – такі ж розумні, як гомініди
Порівняльні тести підтверджують високий соціальний та фізичний інтелект круків.
23.12.20 | | Наука
Ad hominis gloriam
Мирослав Трофимук
Він мав виразний педагогічний талант. Хоча інколи не витримував і сумно промовляв: «З тими філологами тєжко». Дев'ять днів без Ігоря Кульчицького
23.12.20 | | Галичина
Люба провінція Корнеля Філіповича
Юрій Матевощук
Чи можна у прозі  Філіповича розгледіти Тернопіль?  Описані міста й місця настільки універсальні, що вгадати прототип просто нереально, але можна окреслити їхню географію — це терени Польщі, України, Білорусі, частина Литви — територія з мультикультурним складом населення. 
23.12.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.