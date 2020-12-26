Галицькі хроніки COVID-19: 26 грудня.

Станом на 09:00 26 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 135 604 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 943 нові випадки: 114 – на Івано-Франківщині, 676 – на Львівщині (проведено 822 ПЛР-дослідження) та 153 – на Тернопіллі (проведено 473 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 16 летальних випадків: 11 людей померло на Львівщині, 2 – на Тернопіллі та 3 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 грудня (09:00): 33 328 випадків, 153 нових
м. Тернопіль – 64 особи
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 14 осіб
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 12 осіб
Лановецький район – 2 особи
Підволочиський район – 6 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 8 осіб
Чортківський район – 7 осіб
Шумський район – 10 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 грудня (09:00): 59 551 випадок, 676 нових
м. Львів – 354 особи
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 13 осіб
Жовківський район – 36 осіб
Кам'янко-Бузький район – 21 особа
Миколаївський район – 20 осіб
Мостиський район – 20 осіб
Перемишлянський район – 20 осіб
Пустомитівський район – 73 особи
Радехівський район – 15 осіб
Самбірський район – 36 осіб
Сколівський район – 12 осіб
Сокальський район – 16 осіб
Стрийський район – 18 осіб
Яворівський район – 17 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 грудня (09:00): 42 725 випадків, 114 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
26.12.2020