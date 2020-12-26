Галицькі хроніки COVID-19: 26 грудня.

Станом на 09:00 26 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 135 604 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 943 нові випадки: 114 – на Івано-Франківщині, 676 – на Львівщині (проведено 822 ПЛР-дослідження) та 153 – на Тернопіллі (проведено 473 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 16 летальних випадків: 11 людей померло на Львівщині, 2 – на Тернопіллі та 3 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 грудня (09:00): 33 328 випадків, 153 нових

м. Тернопіль – 64 особи

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 14 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 12 осіб

Лановецький район – 2 особи

Підволочиський район – 6 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 8 осіб

Чортківський район – 7 осіб

Шумський район – 10 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 грудня (09:00): 59 551 випадок, 676 нових

м. Львів – 354 особи

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 13 осіб

Жовківський район – 36 осіб

Кам'янко-Бузький район – 21 особа

Миколаївський район – 20 осіб

Мостиський район – 20 осіб

Перемишлянський район – 20 осіб

Пустомитівський район – 73 особи

Радехівський район – 15 осіб

Самбірський район – 36 осіб

Сколівський район – 12 осіб

Сокальський район – 16 осіб

Стрийський район – 18 осіб

Яворівський район – 17 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 грудня (09:00): 42 725 випадків, 114 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.