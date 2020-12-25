Галицькі хроніки COVID-19: 25 грудня.

Станом на 09:00 25 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 134 661 хворий на Сovid-19. За минулу добу – 835 нових випадків: 129 – на Івано-Франківщині, 503 – на Львівщині (проведено 1718 ПЛР-досліджень) та 203 – на Тернопіллі (проведено 766 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 14 летальних випадків: 9 людей померло на Львівщині, 2 – на Тернопіллі та 3 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 грудня (09:00): 33 175 випадків, 203 нових
м. Тернопіль – 86 осіб
Бережанський район – 14 осіб
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 18 осіб
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 11 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 8 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 19 осіб
Чортківський район – 7 осіб
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 грудня (09:00): 58 875 випадків, 503 нових
м. Львів – 220 осіб
Бродівський район – 22 особи
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 32 особи
Дрогобицький район – 30 осіб
Жидачівський район – 8 осіб
Жовківський район – 4 особи
Золочівський район – 4 особи
Кам'янко-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 24 особи
Мостиський район – 6 осіб
Перемишлянський район – 21 особа
Пустомитівський район – 32 особи
Радехівський район – 6 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 69 осіб
Стрийський район – 10 осіб
Яворівський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 грудня (09:00): 42 611 випадків, 129 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.25.12.2020