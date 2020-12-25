Галицькі хроніки COVID-19: 25 грудня.

Станом на 09:00 25 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 134 661 хворий на Сovid-19. За минулу добу – 835 нових випадків: 129 – на Івано-Франківщині, 503 – на Львівщині (проведено 1718 ПЛР-досліджень) та 203 – на Тернопіллі (проведено 766 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 14 летальних випадків: 9 людей померло на Львівщині, 2 – на Тернопіллі та 3 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 грудня (09:00): 33 175 випадків, 203 нових

м. Тернопіль – 86 осіб

Бережанський район – 14 осіб

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 18 осіб

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 11 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 8 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 19 осіб

Чортківський район – 7 осіб

Шумський район – 7 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 грудня (09:00): 58 875 випадків, 503 нових

м. Львів – 220 осіб

Бродівський район – 22 особи

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 32 особи

Дрогобицький район – 30 осіб

Жидачівський район – 8 осіб

Жовківський район – 4 особи

Золочівський район – 4 особи

Кам'янко-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 24 особи

Мостиський район – 6 осіб

Перемишлянський район – 21 особа

Пустомитівський район – 32 особи

Радехівський район – 6 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 69 осіб

Стрийський район – 10 осіб

Яворівський район – 5 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 грудня (09:00): 42 611 випадків, 129 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.