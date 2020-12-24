Галицькі хроніки COVID-19: 24 грудня.

Станом на 09:00 24 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 133 826 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 882 нові випадки: 182 – на Івано-Франківщині, 466 – на Львівщині (проведено 1574 ПЛР-дослідження) та 234 – на Тернопіллі (проведено 839 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 26 летальних випадків: 18 людей померло на Львівщині, 2 – на Тернопіллі та 6 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 грудня (09:00): 32 972 випадки, 234 нових
м. Тернопіль – 66 осіб
Бережанський район – 20 осіб
Борщівський район – 11 осіб
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 22 особи
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 12 осіб
Кременецький район – 16 осіб
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 7 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 33 особи
Чортківський район – 9 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 грудня (09:00): 58 372 випадки, 466 нових
м. Львів – 334 особи
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 9 осіб
Городоцький район – 3 особи
Дрогобицький район – 4 особи
Жидачівський район – 3 особи
Жовківський район – 22 особи
Золочівський район – 23 особи
Кам'янко-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 2 особи
Перемишлянський район – 3 особи
Пустомитівський район – 18 осіб
Самбірський район – 2 особи
Сокальський район – 3 особи
Старосамбірський район – осіб
Стрийський район – 13 особи
Яворівський район – 25 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 грудня (09:00): 42 482 випадки, 182 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.24.12.2020