Галицькі хроніки COVID-19: 24 грудня.

Станом на 09:00 24 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 133 826 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 882 нові випадки: 182 – на Івано-Франківщині, 466 – на Львівщині (проведено 1574 ПЛР-дослідження) та 234 – на Тернопіллі (проведено 839 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 26 летальних випадків: 18 людей померло на Львівщині, 2 – на Тернопіллі та 6 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 грудня (09:00): 32 972 випадки, 234 нових

м. Тернопіль – 66 осіб

Бережанський район – 20 осіб

Борщівський район – 11 осіб

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 22 особи

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 12 осіб

Кременецький район – 16 осіб

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 7 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 33 особи

Чортківський район – 9 осіб

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 грудня (09:00): 58 372 випадки, 466 нових

м. Львів – 334 особи

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 9 осіб

Городоцький район – 3 особи

Дрогобицький район – 4 особи

Жидачівський район – 3 особи

Жовківський район – 22 особи

Золочівський район – 23 особи

Кам'янко-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 2 особи

Перемишлянський район – 3 особи

Пустомитівський район – 18 осіб

Самбірський район – 2 особи

Сокальський район – 3 особи

Старосамбірський район – осіб

Стрийський район – 13 особи

Яворівський район – 25 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 грудня (09:00): 42 482 випадки, 182 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.