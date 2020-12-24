Трамп помилував кількох причетних до справи про російське втручання.

Амністовано, зокрема, сумнозвісного Януковичевого політтехнолога – Пола Манафорта.

Президент США Дональд Трамп у середу, 23 грудня, підписав указ про помилування 26 осіб, засуджених за різні злочини, а також анулював або скоротив ступінь вироку ще для трьох осіб. Про це повідомило радіо Voice of America. Зокрема, амністовано колишнього керівника Трампового передвиборчого штабу Пола Манафорта (Paul Manafort) і президентського ексрадника Роджера Стоуна (Roger Stone). Вони фігурували в розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера (Robert Mueller) про російське втручання в президентські вибори в США 2016 року.

71-річний Манафорт, котрий проводив президентську кампанію Трампа 2016 року, був засуджений до тюремного ув'язнення на термін понад сім років. Проте звинувачення стосувалося не зв’язків із Кремлем, а фінансових злочинів, пов'язаних з його роботою в Україні як політтехнолога колишнього президента Віктора Януковича, а також подання неправдивих свідчень. Він був одним із перших засуджених у рамках розслідування Мюллера про зв'язки штабу Трампа з Росією.

68-річний Роджер Стоун був засуджений у листопаді 2019 року судом Вашінґтона за лжесвідчення в рамках справи про російське втручання у вибори 2016 року до 40 місяців в'язниці.

Напередодні Трамп помилував ще трьох другорядних засуджених у рамках «російського розслідування»: президентського ексрадника з міжнародних справ Джорджа Пападопулоса (George Papadopoulos), ексрадника з національної безпеки Майкла Флінна (Michael Flynn) і адвоката Алекса ван дер Цваана (Alex van der Zwaan). Вони ще в 2017–2018 роках визнали свою провину в наданні неправдивих свідчень слідчим ФБР і відбули короткі терміни тюремного ув'язнення, але президентське помилування зняло з них судимість.

Також Трамп помилував свого свата – батька Джареда Кушнера, Чарльза (Charles Kushner). Кушнер-старший раніше визнав себе винним за звинуваченнями в ухилянні від сплати податків. Загалом за останні два дні Трамп помилував понад чотири десятки осіб.