Трамп помилував кількох причетних до справи про російське втручання.

Амністовано, зокрема, сумнозвісного Януковичевого політтехнолога – Пола Манафорта.

 

 

Президент США Дональд Трамп у середу, 23 грудня, підписав указ про помилування 26 осіб, засуджених за різні злочини, а також анулював або скоротив ступінь вироку ще для трьох осіб. Про це повідомило радіо Voice of America. Зокрема, амністовано колишнього керівника Трампового передвиборчого штабу Пола Манафорта (Paul Manafort) і президентського ексрадника Роджера Стоуна (Roger Stone). Вони фігурували в розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера (Robert Mueller) про російське втручання в президентські вибори в США 2016 року.

 

71-річний Манафорт, котрий проводив президентську кампанію Трампа 2016 року, був засуджений до тюремного ув'язнення на термін понад сім років. Проте звинувачення стосувалося не зв’язків із Кремлем, а фінансових злочинів, пов'язаних з його роботою в Україні як політтехнолога колишнього президента Віктора Януковича, а також подання неправдивих свідчень. Він був одним із перших засуджених у рамках розслідування Мюллера про зв'язки штабу Трампа з Росією.

 

68-річний Роджер Стоун був засуджений у листопаді 2019 року судом Вашінґтона за лжесвідчення в рамках справи про російське втручання у вибори 2016 року до 40 місяців в'язниці.

 

Напередодні Трамп помилував ще трьох другорядних засуджених у рамках «російського розслідування»: президентського ексрадника з міжнародних справ Джорджа Пападопулоса (George Papadopoulos), ексрадника з національної безпеки Майкла Флінна (Michael Flynn) і адвоката Алекса ван дер Цваана (Alex van der Zwaan). Вони ще в 2017–2018 роках визнали свою провину в наданні неправдивих свідчень слідчим ФБР і відбули короткі терміни тюремного ув'язнення, але президентське помилування зняло з них судимість.

 

Також Трамп помилував свого свата – батька Джареда Кушнера, Чарльза (Charles Kushner). Кушнер-старший раніше визнав себе винним за звинуваченнями в ухилянні від сплати податків. Загалом за останні два дні Трамп помилував понад чотири десятки осіб.

24.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Шотландія: від деволюції до незалежності
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Незабаром ми стане свідками «жорсткого» Brexit, який свого чергу може спровокувати розпад Великої Британії. Принаймні Шотландія вже взяла низький старт до незалежності.
24.12.20 | | У світі
Круки – такі ж розумні, як гомініди
Порівняльні тести підтверджують високий соціальний та фізичний інтелект круків.
23.12.20 | | Наука
Люба провінція Корнеля Філіповича
Юрій Матевощук
Чи можна у прозі  Філіповича розгледіти Тернопіль?  Описані міста й місця настільки універсальні, що вгадати прототип просто нереально, але можна окреслити їхню географію — це терени Польщі, України, Білорусі, частина Литви — територія з мультикультурним складом населення. 
23.12.20 | | Штука
Паліативне кохання
Ганна Улюра
 Популярна література сприяє нашій соціалізації, робота у неї така – давати готові рецепти для складних комунікативних ситуацій. Особливо, коли буденні практики просто не готові вмістити глобальність помирання.
22.12.20 | | Штука
Вже можна й вмирати, але ж... фонтан
Наталія ФЕЩУК
«У центрі – гуцули, які трембітами видувають "Червону руту". Все це підсвічується різними кольорами, фонтани грають – створюється театр музики і світла», – це і є архітектурна мрія скульптора Івана Салевича.
22.12.20 | | Галичина
Бетховен як філософ свободи: до 250-річчя композитора
Який зв'язок між творами Бетховена та ідеями Канта, Геґеля та Шопенгауера? 
22.12.20 | | Наука
Слухати та хотіти почути
Назарій Заноз
Владній Зе-компанії бракує того просвітлення, що зійшло колись на мій юний мозок: потрібно слухати інших, коли ти нібельмеса не тямиш в тім, чим тобі належить займатися
22.12.20 | | Дискурси
Невідомий відомий Людкевич
Марта Кузій-Андрущак
Цього року знайдено, ймовірно, перший український фортепіанний концерт. Чи стане він для нас за значенням врівень із концертами Шопена для поляків чи Чайковського для росіян? Історична прем’єра – 23 грудня в Органному залі.
21.12.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.