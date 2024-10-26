Росіяни створили відеофейк про шахрайство на виборах проти Трампа.

Відео активно поширює Ілон Маск на платформі Х.

 

 

Спецслужби Сполучених Штатів встановили, що відеокліп, на якому показано нібито знищення виборчого бюлетеня, поданого за Дональда Трампа, а також лайку на його адресу, є фейком, виготовленим Росією. Про це повідомляє телеканал CNN з покликом на пресреліз Офісу директора національної розвідки США, оприлюднений у п'ятницю, 25 жовтня.

 

«Розвідувальна спільнота США (Intelligence Community – IC) вважає, що російські актори виготовили та розширили нещодавнє відео, яке брехливо зображало особу, яка розриває бюлетені в Пенсільванії, судячи з інформації, доступної IC, і попередньої діяльності інших російських суб’єктів впливу, включно з відео та іншою діяльністю з дезінформації. Місцеві виборчі чиновники вже розвінчали зміст відео. Ці російські дії є частиною більш масштабних зусиль Москви з метою викликати необґрунтовані сумніви з приводу чесності американських виборів і посіяти чвари між американцями. Напередодні виборів і в наступні тижні та місяці після цього IC очікує, що Росія створить і випустить додатковий медіаконтент, який має на меті підірвати довіру до чесності виборів і розділити американців», – наголошується в пресрелізі.

 

«Відео було створено в стилі та манері багатьох попередніх відео з російської інформаційної кампанії, відомої як Storm-1516», – розповів у коментарі для CNN Даррен Лінвілл (Darren Linvill), експерт з російських кампаній дезінформації з Університету Клемсона.

 

Цей відеокліп за останні кілька днів активно викладався на платформі X, яка належить впливовому американському бізнесменові Ілону Маскові, зокрема в його мікроблогах та на сторінках інших прихильників кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.

 

Представники виборчої комісії в Пенсільванії швидко розвінчали це фейкове відео. «Конверт і бюлетені, зображені на цьому відео, явно не є автентичними матеріалами, які належать або розповсюджуються виборчою комісією округу Бакс», – йдеться в заяві виборчої комісії в окрузі Бакс на північ від Філадельфії. Виборча дільниця саме цього округу нібито зафіксована на сфальшованому відео.

 

Пенсільванія входить до так званих хитких американських штатів, де результат голосування може вирішити, хто стане наступним президентом США.

26.10.2024

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