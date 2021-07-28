Путін, за словами Байдена, є небезпечним, бо перебуває в кепській ситуації.

Американський президент застеріг Росію від втручання в американські вибори-2022 шляхом дезінформації.

 

 

Виступаючи у вівторок, 27 липня, у штаб-квартирі офісу директора Національної розвідки, американський президент Джо Байден нагадав про зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Женеві й розповів про корінь проблем російського колеги. Про це повідомило радіо Voice of America.

 

«Путін знає, що ви (розвідувальна спільнота США, – Z) кращі, ніж його команда, і його це в біса турбує. Я не жартую», – зазначив Байден.

 

А ще більшою проблемою кремлівського шефа Байден назвав російську господарку. «Він (Путін, – Z) керує економікою, у якій є ядерна зброя і нафтові свердловини, а більше нічого. Більше нічого. Він знає, що дійсно перебуває в кепській ситуації, – і це, на мою думку, робить його ще більш небезпечним», – вважає американський президент.

 

У виступі Байден покликався на щоденну секретну депешу, яку готують для нього спецслужби. За його словами, у сьогоднішній (за 27 липня) депеші повідомлялося, що Росія знову намагається вплинути на результати американських виборів до Конґресу – цього разу проміжних у листопаді 2022 року. «Подивіться на те, що Росія вже зараз робить щодо виборів 2022 року і в плані дезінформації. Це відверте порушення нашого суверенітету», – зазначив президент США.

28.07.2021

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