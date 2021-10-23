Бізнесмени-вихідці з України незаконно фінансували кампанію Трампа.

Таке рішення щодо Парнаса і Кукушкіна ухвалив суд в Нью-Йорку.

 

                                   Джуліані і Парнас

 

Журі присяжних федерального суду США в Нью-Йорку визнало американського бізнесмена українського походження Лева Парнаса, а  також його партнера  Андрія Кукушкіна винними в незаконному фінансуванні виборчих кампаній в країні. Про це повідомив телеканал CNBC. Парнас відомий як близький соратник Руді Джуліані – колишнього мера Нью-Йорка і особистого адвоката експрезидента Дональда Трампа.

 

За даними звинувачення, опублікованими офісом прокурора США в Південному окрузі Нью-Йорку, Парнас і Кукушкін незаконно пожертвували різним структурам, пов'язаним з Республіканською партією і виборчим штабом Дональда Трампа, велику суму, отриману від російського бізнесмена Андрія Муравйова. Окрім того, як стверджував в суді прокурор, вони намагалися чинити політичний вплив не тільки заради своїх фінансових інтересів, а й для просування політичних інтересів якогось українського чиновника, який домагався демісії амбасадора США в Україні.

 

Присяжні погодилися з тим, що обвинувачені з метою «отримати вплив на американських політиків і кандидатів, незаконно скерували іноземні гроші на проміжні вибори 2018 року з прицілом на отримання величезних прибутків в бізнесі, пов'язаному, зокрема, з легалізацією марихуани».

 

За даними американських ЗМІ, Парнас також допомагав Джуліані шукати відомості, які могли б сприяти початку розслідування проти Джо Байдена щодо його діяльності в Україні. Нагадаємо, що розпочати розслідування щодо Байдена вимагав у той час Трамп.

 

Сам Джуліані не є фігурантом цієї кримінальної справи: йому не було висунуто жодних звинувачень. Проте, як зазначає CNBC, Джуліані є фігурантом іншого розслідування, у якому влада Нью-Йорка намагається зясувати, чи зобов'язаний він був реєструватися як іноземний аґент.

 

Адвокат Парнаса Джозеф Бонді (Joseph Bondy) заявив, що захист має намір оскаржити вирок. Наразі підсудний перебуває під домашнім арештом, він вніс заставу один мільйон доларів.

23.10.2021

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