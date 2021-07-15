З’явилися додаткові докази втручання Кремля в президентські вибори в США 2016 року.

Guardian опублікувала російські таємні документи про розпорядження Путіна підтримати Трампа.

Виявлено додаткові докази того, що Кремль втручався у президентські вибори в США 2016 року. У розпорядження британської газети The Guardian потрапили таємні документи, які засвідчують, що російський президент Володимир Путін особисто санкціонував відповідну операцію. Незалежні експерти підтвердили правдивість документів.

Згідно з документами, під час закритого засідання Ради національної безпеки Росії, яке відбулося 22 січня 2016 року за присутності керівників-спецслужб і міністрів-силовиків, Путін дав розпорядження підтримати «психічно нестабільного» Дональда Трампа на президентських виборах в США



Засідання Ради національної безпеки 22 січня 2016 р.

«Вони (присутні на засіданні, – Z) погодилися, що Білий дім за Трампа допоможе досягненню стратегічних цілей Москви, в тому числі соціальних заворушень в США і ослаблення переговорної позиції американського президента. Трьом російським шпигунським службам було наказано знайти практичні способи підтримати Трампа в указі, під яким, як видається, стоїть підпис Путіна», – пише видання.

Після цієї зустрічі Путін видав указ про створення нової секретної міжвідомчої комісії під керівництвом міністра оборони Сергія Шойгу, яка займалася реалізацією положень окреслених цілей.

Колишній амбасадор Великої Британії у Москві Ендрю Вуд (Andrew Wood) назвав здобуті ЗМІ документи «вражаючими». «Звіт повністю відповідає тому, чого я очікував у 2016 році, і тим більше зараз. Є багато параної. Вони (росіяни, – Z) вважають, що США несуть відповідальність за все. Це точка зору глибоко запала в душу керівництву РФ», – коментує Вуд.