У США розслідують втручання українських політиків у вибори 2020 року.

Депутатові від ОПЗЖ Андрієві Деркачу може загрожувати екстрадиція до США.

 

 

Федеральна прокуратура в штаті Нью-Йорк проводить розслідування, щоби з'ясувати, чи намагалися колишні й чинні українські політики та чиновники вплинути на американські вибори, які відбулися 2020 року. Про це повідомила у четвер газета The New York Times. У розслідуванні бере участь ФБР США.

 

За словами джерел видання, слідчі намагаються встановити, «чи допомагали кілька українських офіційних осіб розробити масштабний план з втручання у президентську кампанію 2020 року, в тому числі шляхом використання Рудольфа Джуліані для поширення завідомо неправдивих тверджень про президента Джо Байдена, і надати перевагу на виборах Дональдові Трампу».

 

На президентських виборах, що відбулися в листопаді, Байден був кандидатом від демократів, а Трамп – від республіканців. Перемогу здобув Байден. Джуліані протягом декількох років був особистим адвокатом Трампа і зіграв ключову роль у спробах оскаржити підсумки торішніх виборів глави держави.

 

Розслідування було розпочато ще тоді, коли Трамп перебував останні два місяці на посаді президента США. Співробітники прокуратури допускають, що за підсумками розгляду фігурантам справи можуть бути висунуті звинувачення у кримінальних злочинах.

 

Американські компетентні органи, зокрема, провели перевірки щодо поїздки Джуліані в європейські країни у грудні 2019 року. Там він зустрічався з декількома українськими політиками, в тому числі з депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем, котрий також є фігурантом розслідування. Джуліані, за твердженням видання, намагався під час поїздки зібрати компрометуючі матеріали проти Байдена.

 

Представники федеральної прокуратури у штаті Нью-Йорк відмовилися надати коментарі в зв'язку з твердженнями The New York Times. Видання припускає, що за підсумками розгляду американська сторона може домагатися екстрадиції українських громадян, передовсім згаданого Андрія Деркача. Міністерство фінансів США ще раніше запровадило санкції проти нього як «російського аґента, який втручався у вибори в США», надаючи Джуліані сфальшований компромат на Байдена.

28.05.2021

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