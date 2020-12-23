Уряд Молдови подав до демісії у повному складі.

Наступного року в країні пройдуть позачергові парламентські вибори.

 

                                         Іон Кіку

 

Прем'єр-міністр Республіки Молдова Іон Кіку (Ion Chicu) заявив у середу, 23 грудня, що весь уряд, і він у тому числі, подають до демісії. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NewsMaker. За словами Кіку, це необхідно для того, щоб уможливити розпуск парламенту.

 

«Я обговорив з керівництвом країни кроки, необхідні для проведення дострокових парламентських виборів – це необхідно, щоб розв’язати важливі проблеми в країні. У зв'язку з цим я виніс пропозицію про мою відставку і відставку уряду. Хочу подякувати в першу чергу всім громадянам, які в цей складний рік проявляли розуміння, працювали, сприяли тому, щоб Молдова подолала цей складний період», – заявив Кіку.

 

На демісії кабінету міністрів наполягала обрана президентка Мая Санду і її партія «Дія і солідарність». Іон Кіку пообіцяв обговорити зі Санду подальшу роботу кабінету після його відставки. «Я сьогодні планую зустрітися з президенткою Маєю Санду, щоб обговорити, як уряд виконуватиме свої обов'язки до призначення нового кабінету. Після цього я виступлю зі спеціальною заявою», – сказав Кіку.

 

Очевидно, пропонувати кандидатуру нового прем'єра буде вже Мая Санду, президентська інавґурація котрої запланована на четвер, 24 грудня.

 

На 23 грудня було заплановане засідання парламенту Молдови, присвячене обговоренню ініційованого опозицією вотуму недовіри уряду Іона Кіку. Утім, з огляду на заяву прем’єра, це питання знято з порядку денного. «У цьому немає більше сенсу в зв'язку з тим, що прем'єр заявив про відхід у відставку», – зазначила спікерка Зінаїда Гречаний (Zinaida Greceanîi). Вона підкреслила, що відставка кабінету дасть можливість розпустити парламент і призначити нові вибори.

23.12.2020

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