Галицькі хроніки COVID-19: 23 грудня.

 

Станом на 09:00 23 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 132 944 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 874 нових випадки: 210 – на Івано-Франківщині, 505 – на Львівщині (проведено 1546 ПЛР-досліджень) та 159 – на Тернопіллі (проведено 881 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу зафіксовано 30 летальних випадків: 22 людей померло на Львівщині, 2 – на Тернопіллі та 6 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 грудня (09:00): 32 738 випадків, 159 нових

м. Тернопіль – 35 осіб

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 8 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 11 осіб

Збаразький район – 15 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 17 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Підволочиський район – 6 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 8 осіб

Чортківський район – 12 осіб

Шумський район – 8 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 грудня (09:00): 57 906 випадків, 505 нових

Львів – 361 особа

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 6 осіб

Дрогобицький район – 1 особа

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 13 осіб 

Золочівський район – 9 осіб

Кам'янко-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 25 осіб

Мостиський район – 1 особа

Пустомитівський район – 30 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 4 особи

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 15 осіб

Старосамбірський район – 4 особи

Стрийський район – 16 осіб

Яворівський район – 12 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 грудня (09:00): 42 300 випадків, 210 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

23.12.2020

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