Галицькі хроніки COVID-19: 23 грудня.

Станом на 09:00 23 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 132 944 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 874 нових випадки: 210 – на Івано-Франківщині, 505 – на Львівщині (проведено 1546 ПЛР-досліджень) та 159 – на Тернопіллі (проведено 881 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 30 летальних випадків: 22 людей померло на Львівщині, 2 – на Тернопіллі та 6 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 грудня (09:00): 32 738 випадків, 159 нових
м. Тернопіль – 35 осіб
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 8 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 11 осіб
Збаразький район – 15 осіб
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 17 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Підволочиський район – 6 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 8 осіб
Чортківський район – 12 осіб
Шумський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 грудня (09:00): 57 906 випадків, 505 нових
Львів – 361 особа
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 6 осіб
Дрогобицький район – 1 особа
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 13 осіб
Золочівський район – 9 осіб
Кам'янко-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 25 осіб
Мостиський район – 1 особа
Пустомитівський район – 30 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 4 особи
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 15 осіб
Старосамбірський район – 4 особи
Стрийський район – 16 осіб
Яворівський район – 12 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 грудня (09:00): 42 300 випадків, 210 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
23.12.2020